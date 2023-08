En marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, ce jeudi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a fait le point sur le dossier Randal Kolo Muani.

Mercato PSG : Le Paris SG a fait une dernière offre pour Randal Kolo Muani

Ce jeudi, le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne a annoncé que le Paris Saint-Germain a formulé une nouvelle proposition à 80 millions d’euros, bonus compris, à l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani, tout se disant disposé à baisser le tarif pour Hugo Ekitike que le club allemand vise en priorité en cas de départ de son buteur de 24 ans. En attendant la réponse des dirigeants de Francfort pour l’international français ce jeudi, le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est prononcé sur ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi très pessimiste pour Randal Kolo Muani

Après avoir commenté le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions et affiché son optimiste concernant les négociations avec Kylian Mbappé pour une prolongation, Nasser Al-Khelaïfi a fait la lumière sur ses pourparlers avec les dirigeants de l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. À quelques heures de la fermeture du marché, le président du club de la capitale française ne se montre pas du tout optimiste pour l’arrivée de l’ancien buteur du FC Nantes.

« On a encore plus de 24h dans ce mercato. Si on signe le joueur, je vous appelle ! Ce n’est pas un secret, on est intéressé. Mais on est loin d’un accord avec Francfort, très loin », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi au micro de Canal+. Pour convaincre le club allemand de laisser filer Kolo Muani, le Paris SG proposerait, outre le chèque de 70+10 millions d’euros, le PSG serait prêt à céder Hugo Ekitike pour un tarif spécial de 25 millions d’euros plus des bonus.