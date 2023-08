Alors que le mercato estival va prendre fin dans quatre jours, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a déjà les idées bien claires pour l’avenir de son club.

Mercato PSG : Le Paris SG veut blinder Warren Zaïre-Emery

Lancé par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery est parti pour s’imposer au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Titulaire sous les ordres de Luis Enrique depuis la tournée estivale, le jeune milieu de terrain est le nouveau chouchou du Parc des Princes. À seulement 17 ans, le Titi est impressionnant sur le terrain. À tel point que plusieurs cadors européens pointent déjà leur nez devant ses représentants. Sentir le danger venir, le PSG veut rapidement blinder l’avenir de son joyau français. Selon les informations recueillies par L’Équipe, les dirigeants parisiens, le président Nasser Al-Khelaïfi en pole, sont déjà en mission pour prolonger Warren Zaïre-Emery.

Le conseiller football Luis Campos serait même déjà en négociations avec son compatriote Jorge Mendes, qui gère les intérêts de l’international français des moins de 19 ans. Le journal Le Parisien ajoute que le PSG veut absolument sécuriser l'avenir du natif de Montreuil et en fait même une obsession. « Le jeune homme se donne le temps de la réflexion comme si rien ne pouvait encore l’impressionner », explique le quotidien régional. Le dossier pourrait rapidement se concrétiser puisque l’intérêt est mutuel entre les deux parties.

Warren Zaïre-Emery veut poursuivre sa progression à Paris

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a récemment déclaré qu’il se voyait faire toute sa carrière sous le maillot rouge et bleu. De son côté, le champion de France en titre se montre confiant dans ce dossier. Aux côtés de Marco Verratti, Manuel Ugarte, Vitinha et Fabien Ruiz, Zaïre-Emery continue de gratter du temps de jeu et le jeune milieu relayeur pense que sa progression passe forcément par son club formateur. Amoureux du PSG comme son Presnel Kimpembe, le Titi n’a pas hésité à rejoindre les Ultras pour pousser la chansonnette après la belle victoire contre le RC Lens (3-1), ce week-end, au Parc des Princes.

Son nouvel entraîneur Luis Enrique est déjà sous le charme de son jeune protégé. « J’adore Warren ! Il n’a que 17 ans, c’est incroyable ! Il a vraiment tout pour devenir un joueur important du PSG », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse après le match contre les Sang et Or. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery pourrait prochainement recevoir un nouveau contrat pour s’inscrire sur la durée dans la capitale.