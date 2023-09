Waldemar Kita a réalisé un dernier coup à la fin du mercato estival. Le président du FCN a bouclé la prolongation d'un cadre jusqu'en 2027.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont prolonge jusqu'en juin 2027

Son avenir semblait s'écrire loin du FC Nantes. Pourtant, Alban Lafont a bien prolongé son contrat ce samedi. Après avoir été courtisé par Tottenham, l'OM et le Celta Vigo, le gardien de 24 ans s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec le club des Bords de l'Erdre. Un choix qui met définitivement fin aux rumeurs de départ, quelques heures après la fin d'un mercato estival haletant.

Un dernier coup de maître pour Waldemar Kita, qui conserve un de ses cadres cette saison. Le président du FCN en a vu beaucoup partir cet été : Andrei Girotto, Evann Guessand, Ludovic Blas et Sébastien Corchia ont tous choisi une nouvelle destination. Ces derniers jours, l'avenir d'Alban Lafont ne faisait plus l'objet de doutes. Depuis sa blessure contre le Toulouse FC (1-2, 1re journée), la thèse du départ s'éloignait.

Le FCN soulagé après le nul contre l'OM

Avant l'officialisation de la prolongation d'Alban Lafont, le FC Nantes avait affronté l'OM vendredi. Dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1, les Canaris ont su tenir le nul à domicile (1-1) grâce à un but de Mostafa Mohamed. Si les hommes de Pierre Aristouy n'ont toujours pas gagné, ils sont soulagés de leur prestation. « C’est un soulagement car c’était très, très dur. On a réalisé beaucoup d’efforts pour arracher ce nul. On est fier de prendre un point dans ces circonstances. [...] À dix contre onze, c’est comme une victoire » a lâché le défenseur Quentin Merlin en zone mixte, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Un sentiment partagé par le capitaine de l'équipe, Pedro Chirivella : « On n’a pas lâché, on a montré beaucoup de caractère et de personnalité, de qualités aussi, avec des séquences de possession qui ont fait mal à l’OM. C’est un point important, qui va nous donner de la confiance pour la suite. On est dans la continuité du match contre Monaco » a-t-il analysé. Quinzième avec 2 unités, le FC Nantes pourrait retomber dans la zone de relégation dimanche soir. Les Canaris auront un oeil particulier sur les rencontres de Lens (16ème, 1 pt), Lyon (17ème, 1pt) et Clermont (18ème, 0 pt) ce week-end.