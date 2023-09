Si le mercato a refermé ses portes en France vendredi à 23h59, il se poursuit sous d’autres cieux. Le PSG en aurait profité pour boucler un nouveau coup juteux.

Mercato PSG : Georginio Wijnaldum va quitter le Paris SG

De retour d’un prêt non concluant à l’AS Rome, Georginio Wijnaldum ne restera pas au Paris Saint-Germain cette saison. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 32 ans n’est pas dans les plans du nouvel entraîneur Luis Enrique. Envoyé dans le loft mis en place à la reprise de l’entraînement, l’international néerlandais s’apprête à quitter la capitale française pour retrouver un nouveau projet loin de la Ligue 1. Selon les derniers échos, Georginio Wijnaldum aurait même d’ores et déjà signé avec son nouveau club.

Georginio Wijnaldum retrouve Jordan Henderson à Al Ettifaq

En effet, le journaliste Fabrizio Romano confirme ce samedi que Georginio Wijnaldum va défendre les couleurs d’Al Ettifaq cette saison. Le spécialiste du mercato assure même que le compatriote de Xavi Simons a déjà paraphé son bail avec le club saoudien. Après l’accord intervenu entre les dirigeants des deux clubs à hauteur de 10 millions d’euros, « Georginio Wijnaldum a passé sa visite médicale avec Al-Ettifaq (Arabie saoudite) pour un transfert estimé à 8 M€ », rapporte, de son côté, L’Équipe.

Une tendance également confirmée par le journaliste Ben Jacobs, qui avoue que Wijnaldum a signé un engagement de trois ans, soit jusqu’en juin 2026, en faveur du pensionnaire de la Saudi Pro League. Il va retrouver notamment son ancien capitaine à Liverpool, Jordan Henderson. L’officialisation du départ de Wijnaldum devrait avoir lieu dans les prochaines heures.