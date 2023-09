Après un mercato ambitieux, le président de l’OM, Pablo Longoria, se projette sur l’avenir avec confiance et envisage un retour inattendu en attaque.

Mercato OM : Luis Henrique vers un retour à Marseille

Lundi, en marge de la présentation de Bamo Meïté, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s’est livré à un exercice qu’il a mis en place ces derniers temps. Le dirigeant espagnol a dressé le bilan de son mercato estival. En effet, l’OM a été particulièrement actif durant cette fenêtre de transferts. Malgré son élimination précoce en Ligue des Champions, le club phocéen a réussi à enregistrer l’arrivée de 9 nouvelles recrues cet été.

Des joueurs de qualités, tels que Kondogbia, Aubameyang, Lodi, Sarr ou encore Ndiaye, sont venus renforcer l’effectif marseillais durant cette période de transferts. Pablo Longoria s'est montré globalement satisfait du recrutement ambitieux de l'OM et a souligné l'importance de donner de « la continuité à l'équipe pour renforcer le concept collectif ». Il a également fait une surprenante annonce en ouvrant la porte à un possible retour de Luis Henrique.

Son retour à l'Olympique de Marseille dépendra de plusieurs facteurs

Arrivé à l’OM en septembre 2020, l’attaquant brésilien n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Il a alors été prêté à Botafogo où il semble retrouver des couleurs. Au Brésil, l’ailier gauche de 21 ans montre de bonnes performances avec un bilan de 4 buts inscrits et 1 passe décisive en 20 rencontres de championnat. Luis Henrique pourrait donc faire son retour à l’OM en janvier prochain afin de combler les possibles absences lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Une éventualité formulée par Pablo Longoria. « Les mouvements potentiels dans cette équipe, c’est le retour de Pape Gueye après sa suspension. L’autre arrivée potentielle, c’est le retour de Luis Henrique lors du mercato d’hiver, il fait de belles choses au Brésil. » Le retour de Luis Henrique à l’OM lors du mercato hivernal dépendra surtout de son nombre de matchs et de son temps de jeu avec Botafogo. En fonction de ces critères, son option d'achat à Botafogo sera activée ou non en décembre prochain. Pour le moment, le club entraîné par Marcelinolaisse la porte ouverte à un possible retour de Luis Henrique et surveille de près son évolution au Brésil.