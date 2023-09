Malgré la fermeture du mercato depuis le 1er septembre, le PSG poursuit son opération dégraissage. Deux joueurs viennent ainsi de quitter le club.

Mercato PSG : Le Paris SG libère deux Titis de leur contrat

Alors que Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde au Paris Saint-Germain et que Didier Deschamps lui ouvre déjà les portes de l’Équipe de France à seulement 17 ans, tous les Titis ne connaissent pas la même réussite. C’est notamment le cas de Kenny Nagera et Moutanabi Bodiang. Dans un communiqué publié ce mardi sur son site officiel, le club de la capitale annonce avoir libéré les deux jeunes joueurs de leur contrat.

« Le défenseur Moutanabi Bodiang et l’attaquant Kenny Nagera ont résilié leur contrat avec le Paris Saint-Germain. Le Club remercie les deux joueurs et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière », indique le champion de France en titre. Désormais, l’attaquant de 21 ans et le latéral droit de 20 ans sont libres de s'engager là où ils le souhaitent. Concernant Kenny Nagera, il aurait déjà trouvé une nouvelle porte de sortie.

Kenny Nagera en passe de signer en faveur de Differdange

Né à Argenteuil (Val-d’Oise), Kenny Nagera a fait ses premiers pas dans le football à l’Académie de football d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Il a intégré le centre de préformation du club en 2015, puis le centre de formation. L’attaquant a signé son premier contrat professionnel en juin 2020 et a disputé son premier match de Ligue 1 en avril 2021, à l’occasion d’une victoire des Rouge et Bleu face au RC Strasbourg.

Barré par une rude concurrence à son poste et pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant parisien va aller monnayer son talent au Luxembourg. Selon les informations du Parisien, Kenny Nagera serait en passe de s'engager en faveur de Differdange pour une durée de deux saisons. L’ancien international français des moins de 19 ans devrait donc évoluer dans la première division luxembourgeoise cette saison.