Le PSG n'était pas loin de négocier avec l'OM pour Azzedine Ounahi cet été. Le journal L'Équipe a fait de grosses révélations dans son édition du jour.

Mercato PSG : Luis Enrique s'est intéressé à Azzedine Ounahi cet été

Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Auteur d'un mercato « exceptionnel » selon son entraîneur Luis Enrique, le Paris-Saint-Germain aurait pu enrôler un Marseillais cet été. D'après L'Équipe, le technicien espagnol s'est intéressé de près à Azzedine Ounahi cet été. Après la révélation de l'intérêt du FC Barcelone, l'international marocain aurait donc séduit un autre cador européen. Toutefois, cette information pourrait être jugée comme moins surprenante.

Souvenez-vous de la Coupe du Monde au Qatar. Éliminé avec l'Espagne en huitièmes de finale par le Maroc, Luis Enrique avait loué les qualités du numéro 8 adverse. L'ancien sélectionneur de la Roja faisait référence à Azzedine Ounahi, qui avait été étincelant dans cette rencontre. « J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé. Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! » avait-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

Azzedine Ounahi, pas une priorité pour le PSG

Si les négociations n'ont jamais vraiment débuté entre l'OM et le PSG, c'est parce que le club francilien avait d'autres priorités. Certes, Azzedine Ounahi voulait changer d'air cet été. Mais les attentes de Luis Enrique ont été comblées par de nombreux renforts offensifs (Dembélé, Lee, Kolo Muani, Asensio, Ramos).

Samedi, le coach espagnol a d'ailleurs félicité le président du Paris SG, Nasser al-Khélaïfi et toute la direction pour leurs efforts : « Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. Chaque poste est doublé, maintenant c'est aux joueurs et au staff de rendre la confiance accordée par le club ». En tout cas, on n'est pas passé loin d'un deal surprenant entre le PSG et l'OM.