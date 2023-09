Alors que la presse locale assure que Kylian Mbappé est encore loin de prolonger au PSG, un spécialiste du mercato annonce un autre son de cloche.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi en négociation avec Kylian Mbappé pour une prolongation

Ce mardi, L’Équipe a révélé que la réintégration de Kylian Mbappé le 13 août dernier, après avoir été mis à l’écart du groupe professionnel durant trois semaines, n’aurait rien à voir avec un rapprochement avec la direction du Paris Saint-Germain en vue d’une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Le quotidien sportif assure même qu'à l'heure actuelle, Kylian Mbappé ne compte toujours pas parapher un nouveau bail avec le club de la capitale française. Une information démentie par le journaliste italien Fabrizio Romano.

Selon le spécialiste mercato, Mbappé serait en discussion avec Nasser Al-Khelaïfi pour signer un nouveau contrat avec le PSG. Après un mercato des plus ambitieux, les dirigeants parisiens ne s'avouent pas vaincus dans cette affaire et espèrent toujours parvenir à convaincre le capitaine de l’Équipe de France de prolonger son aventure en Ligue 1. « Une prolongation est en cours de discussion. Les termes de la prolongation potentielle seront également cruciaux, comme une clause de sortie pour 2024 », explique Fabrizio Romano.

Trois options sur la table pour l’avenir de Kylian Mbappé

Une tendance confirmée par le compte Twitter PSGInside_Actus, bien informé sur le Paris Saint-Germain, confirme que tout reste ouvert pour l’avenir de Kylian Mbappé dans la capitale. La source confirme également que le coéquipier de Randal Kolo Muani a effectivement renoncé à une prime de fidélité de 80 millions d’euros afin d’apaiser les esprits. Désormais, la direction parisienne laisse l’attaquant de 24 ans décider.

« Pour ce qui est de Mbappé, en dépit de ce qui a été dit, il ne s'est jamais opposé à une prolongation. Tout simplement les promesses non tenues l'année dernière, fait que Mbappé a préféré avertir immédiatement le PSG de la non-prolongation comme, il a été publié cet été », explique la publication francilienne. Désormais, l’enfant de Bondy devra choisir entre : « Une prolongation jusqu'en 2025 avec l'assurance de partir en 2024. Et le souhait de ne pas partir libre, comme il avait promis - une prolongation jusqu'en 2026.

Le joueur aura le choix de partir ou de rester une année de plus comme bon lui chante. Mais en 2025 le club devra le vendre ou encore une fois prolonger. Un peu comme faisait Messi avec Barcelone - et une prolongation de longue durée. Ce qui voudra dire que Kylian, croit au projet de Paris et mettrait un terme quasiment de rejoindre un jour le Real Madrid. » Toujours selon la même source, « aujourd'hui, l'option deux aurait les faveurs du joueur », c’est-à-dire une prolongation jusqu’en juin 2026.