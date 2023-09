Florentino Perez du Real Madrid avait pris de l’avance pour recruter Kylian Mbappé au PSG gratuitement l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi va frapper fort puisque la donne est en train de changer dans ce dossier.

Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger au PSG

Alors que l'incertitude plane sur le futur de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain (PSG), les récentes informations laissent entrevoir un dénouement explosif pour l'avenir du prodige français. Le feuilleton Mbappé semble loin de toucher à sa fin, et les rebondissements continuent de surprendre les amateurs de football du monde entier.

L'épineuse question de savoir si Kylian Mbappé quittera librement le PSG à la fin de la saison en cours ou s'il choisira de prolonger son contrat avec le club de la capitale fait l'objet de spéculations incessantes. Cette saga a alimenté de nombreuses discussions, et chaque jour apporte son lot de révélations contradictoires.

Hier matin, le journal L'Equipe a fait des déclarations audacieuses, affirmant que Mbappé avait exclu toute possibilité de prolongation et optait résolument pour un départ libre. Cependant, ces affirmations ont été rapidement contestées par le célèbre journaliste Fabrizio Romano plus tôt dans la journée. L'italien croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas faire de cadeau au Real Madrid et son président Florentino Perez. Et comme si cela ne suffisait pas, le compte Twitter Paris-Saint-Germain Actualités, qui avait déjà fait étalage de son influence sur ce dossier lors du dernier mercato en dévoilant des informations en coulisses, est venu ajouter son grain de sel aux dernières heures de la controverse.

Paris-Saint-Germain Actualités redonne de l'espoir aux fans

Selon les informations relayées par ce compte Twitter, il y aurait eu deux entretiens visant à discuter d'une éventuelle prolongation de contrat pour Mbappé. Trois scénarios se dessinent actuellement : la première option consisterait en une prolongation jusqu'en 2025 avec la garantie que le joueur puisse partir dès l'été prochain. La deuxième option serait une prolongation à long terme. Enfin, la troisième option intermédiaire envisagerait une prolongation jusqu'en 2026, avec l'engagement de laisser Kylian Mbappé libre de partir s'il le souhaite à la fin de cette année, ou un an plutôt.

Il semblerait que cette dernière solution soit la préférée de l'attaquant de Bondy, qui surveille de près les actions de son club après avoir été déçu par des promesses non tenues par le passé sur le mercato. Les négociations sont encore loin d'être closes, et le suspense demeure complet quant à la décision finale de Mbappé.

Une chose est certaine, le Real Madrid et son président Florentino Perez peuvent déjà se réveiller, Kylian Mbappé est loin, très loin de Madrid. Les qataris propriétaires du club de la capitale compte faire tout le nécessaire pour retenir leur joueur et cela a déjà commencé.