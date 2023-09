Après la trêve internationale, l’OM affrontera Toulouse pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. La LFP a pris une décision officielle.

OM-Toulouse : La date et l’heure de la rencontre enfin fixées

L'Olympique de Marseille traverse actuellement une période mouvementée. Malgré un recrutement estival de grande envergure, marqué par l’arrivée de neuf nouvelles recrues, l’OM connaît un début de saison décevant. Même si les Phocéens restent invaincus en Ligue 1 avec 2 victoires et 2 matchs nuls en 4 rencontres, le jeu proposé par l'équipe ne répond pas aux attentes.

En plus de l’élimination précoce en Ligue des Champions, les matchs nuls concédés face au FC Nantes et FC Metz suscitent des inquiétudes chez les supporters. L’entraîneur Marcelino est alors vivement critiqué dans la cité phocéenne pour ses choix tactiques jugés peu efficaces. La trêve internationale, qui débute cette semaine, offre ainsi une opportunité à Marcelino de faire le bilan de ses premiers mois sur le banc de l'OM. Le technicien espagnol devra surtout trouver la bonne formule pour relancer son équipe et entamer une série de victoires lors des prochaines échéances.

D’ailleurs, après la trêve internationale, la prochaine étape pour l'OM sera un match contre Toulouse dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Comme annoncé sur le site officiel du club, cette rencontre aura lieu le dimanche 17 septembre au stade Vélodrome, et le coup d'envoi du match est fixé à 17h05. Les supporters marseillais sont attendus en nombre pour soutenir leur équipe.

Le Vélodrome de nouveau à guichets fermés ?

Malgré les performances en dents de scie de l'Olympique de Marseille, le club peut toujours compter sur le fervent soutien de ses supporters. Depuis le début de la saison, les affiches de l’OM à domicile ont rempli le stade, et cette adhésion du public ne faiblit pas. Si pour le match OM-TFC, le Vélodrome n'est pas encore à guichets fermés, cela ne saurait tarder. La billetterie est ouverte, et il reste encore des places disponibles.

En attendant, les supporters espèrent que cette trêve internationale permettra à leur équipe de se ressaisir et de retrouver un meilleur niveau de jeu en championnat. Les Phocéens devraient s'imposer face aux Toulousains afin de gagner en confiance. Une nouvelle contre-performance à domicile pourrait rapidement placer le club présidé par Pablo Longoria dans une situation délicate.