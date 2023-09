La recrue phare de l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang, peine à briller. Les raisons résident-elles dans le schéma tactique de Marcelino ?

OM : Pierre-Emerick Aubameyang, un retard qui fait parler

Durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille a réalisé un coup de maître en attaque. Alexis Sanchez ayant refusé de prolonger son contrat au terme de la saison, les dirigeants phocéens ont rapidement entamé des discussions pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang. Et ces échanges ont été fructueux, puisque l’avant-centre gabonais a finalement résilié son contrat avec Chelsea afin de rejoindre gratuitement l’OM.

Ayant joué dans de grands clubs, comme le Borussia Dortmund, l’AC Milan, Arsenal ou encore le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a acquis de précieuses connaissances et perfectionné ses compétences dans différents environnements compétitifs. Ses capacités techniques, son efficacité devant les buts et son expérience au plus haut niveau font de lui un atout précieux pour l’OM. Son arrivée suscite alors de l’espoir et de l’enthousiasme à Marseille.

Le joueur de 34 ans reste motivé pour se relancer sous les couleurs phocéennes afin de vite oublier sa saison chaotique avec Chelsea. Sauf que Pierre-Emerick Aubameyang connaît un léger retard au démarrage. Après quatre rencontres disputées, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat. Arrivé en grande pompe à Marseille, l’ancien stéphanois n'offre pas encore le rendement escompté. Ses débuts inquiètent bon nombre d’observateurs de l’OM. C’est notamment le cas de Daniel Riolo.

Daniel Riolo s'en prend au style de jeu de Marcelino

Le consultant pour RMC Sport n’a jamais été connu pour mâcher ses mots et il a une nouvelle fois critiqué Marcelino pour ses choix tactiques. Selon lui, le style de jeu prôné par le patron du banc de l’OM est sans équivoque l’une des causes des difficultés de Pierre-Emerick Aubameyang. « À l’arrivée, la satisfaction est Vitinha, mais sinon Aubameyang ne sert à rien. Les individualités sont en dessous » a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de la radio sportive.

L'attaquant gabonais est habitué à jouer dans des équipes où il était au centre de l'attaque, bénéficiant ainsi d'un approvisionnement constant. Par contre, à l'OM, ​​le système de jeu est en train de changer, ce qui peut expliquer ses difficultés en ce début de saison. Quoi qu’il en soit, Pierre-Emerick Aubameyang travaille d’arrache-pied en vue de vite s’adapter au système de son entraîneur. Avec le temps, il pourrait vite retrouver son meilleur niveau de jeu.