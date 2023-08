À la veille du match OM-Brest, Vitinha s’est présenté en conférence de presse. Il en a profité pour raconter son adaptation difficile à Marseille.

OM : Vitinha n’a jamais baissé les bras à Marseille

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, achetée au Sporting Braga en janvier dernier contre un chèque de 32 millions d’euros, Vitinha s’acclimate timidement sous les couleurs phocéennes. Si ses six premiers mois à l’OM ont été décevants, suscitant de vives critiques à son égard. Mais l’attaquant portugais n’a jamais baissé les bras et n’a pas montré des signes d’agacement.

Bien au contraire, le jeune buteur travaille d’arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau à l’OM. Cette détermination commence d’ailleurs à porter ses fruits. Depuis l’arrivée de Marcelino sur le banc de l’OM, Vitinha enchaîne de belles prestations en Ligue 1. Il comptabilise déjà deux réalisations en autant de rencontres, ce qui témoigne de sa progression et de son engagement à s'améliorer.

Présent en conférence de presse, Vitinha est alors revenu sur son adaptation compliquée à l’OM. « J’ai toujours une certaine confiance en moi, je savais que c'était difficile de s'adapter. C'était la première fois que je quittais le Portugal, mais je n'ai jamais baissé les bras. Je devais rester concentré et travailler tous les jours pour saisir les opportunités, jouer et réussir », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

Vitinha remercie Jean-Pierre Papin pour ses conseils

Poursuivant, Vitinha a également tenu à exprimer sa gratitude envers les supporters marseillais pour leur soutien et leur patience pendant cette période d'adaptation. Il s’est aussi confié sur sa relation particulière avec Jean-Pierre Papin, la légende de l'OM et conseiller du président Pablo Longoria. Vitinha a expliqué comment les conseils de l'ancien international français l'ont aidé à s'améliorer sur les pelouses de la Ligue 1.

« Dès les premiers jours, Jean-Pierre Papin m'a parlé au quotidien. Il m'a dit aussi que son adaptation avait été difficile donc il comprenait tout à fait la situation. Il m'a dit que ce n'était pas toujours facile de s'adapter ici. Il m'a aidé au niveau de mon positionnement, de ma finition. Il a été très important pour moi, il m'a beaucoup aidé pour que je puisse grandir avec ce club et marquer des buts », a-t-il indiqué. Ces paroles soulignent la mentalité de Vitinha et son engagement à surmonter les obstacles dans le but de réussir à l'OM et d’aider son équipe à atteindre ses objectifs cette saison.