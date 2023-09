Très critiqué pour ses prestations mitigées à l’OM, Pau Lopez conserve tout de même des statistiques très intéressantes dans les cages phocéennes.

OM : Pau Lopez, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1

Malgré un recrutement estival de grande envergure, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison décevant. Le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, peine toujours à trouver la bonne nouvelle pour relancer l’équipe phocéenne. Et certains membres du vestiaire voient leur situation se compliquer cette saison. C’est notamment le cas de Pau Lopez.

Le gardien de but espagnol n’est pas vraiment rassurant dans les cages de l’OM. Il est la cible de critiques après son erreur coûteuse lors du match nul contre le FC Metz (2-2). Pourtant, le gardien de but numéro 1 de l’Olympique de Marseille est loin de réaliser un début de saison si catastrophique. Des statistiques montrent que Pau Lopez est en réalité l'un des gardiens les plus performants de la Ligue 1 cette saison.

Ces statistiques de la LFP le prouvent

En effet, selon les données de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Pau Lopez affiche un ratio de 3,75 arrêts par match, ce qui le place à la 4e position du classement, à égalité avec Brice Samba du RC Lens. Seuls Yvon Mvogo (FC Lorient), Rémy Descamps (FC Nantes) et Alexandre Oukidja (FC Metz) font mieux que lui en termes d'arrêts par match.

Ces statistiques prouvent donc que Pau Lopez reste un portier très solide qui contribue à limiter le nombre de buts encaissés par l'OM en ce début de saison. Malgré les critiques, il reste l'un des derniers remparts les plus fiables du championnat de France. Il est important de noter que les erreurs des gardiens sont souvent mises en avant, tandis que leurs arrêts décisifs passent parfois inaperçus. Quoi qu'il en soit, Pau Lopez semble capable de faire taire ses détracteurs en continuant à produire de bonnes performances et en aidant l'OM à atteindre ses objectifs cette saison.