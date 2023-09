En pleine trêve internationale, l’entraîneur de l’OM, Marcelino, enregistre un renfort inattendu au milieu. Geoffrey Kondogbia a repris l’entraînement.

OM : Geoffrey Kondogbia a déjà repris la course

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque d’environ 8 millions d’euros, Geoffrey Kondogbia a subi une blessure au genou gauche lors du match nul contre le FC Metz (2-2). Les examens médicaux ont révélé que le milieu de terrain franco-centrafricain souffrait d'une entorse, qui devait le tenir à l'écart des terrains pendant environ six semaines.

Cependant, malgré cette mauvaise nouvelle, il semble que le joueur de 30 ans fasse son retour à la compétition plus tôt que prévu. Durant cette trêve internationale, de nombreux joueurs de l'OM, qui n'ont pas été appelés en équipe nationale, continuent de s'entraîner à la Commanderie. Et Geoffrey Kondogbia fait partie de cette liste. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent l’ancien joueur du RC Lens en train de s'entraîner à la Commanderie. Il a repris la course en compagnie de Michael Amir Murillo, une autre recrue estivale de l'OM touchée aux adducteurs.

Marcelino pourra compter sur un renfort après la trêve

Ce retour marque ainsi le début de la phase de reconditionnement sur le terrain pour Geoffrey Kondogbia, un pas important vers son retour à l’entraînement collectif de l’Olympique de Marseille. Même si la durée exacte de son absence dépendra de l'évolution de sa récupération, le fait de le voir reprendre la course est déjà une lueur d'espoir pour les supporters phocéens.

La blessure de Geoffrey Kondogbia fut un coup dur pour l'OM, mais sa détermination à revenir rapidement sur les terrains est une bonne nouvelle pour l'équipe phocéenne et son entraîneur Marcelino. L’entraîneur espagnol devrait compter sur un renfort de poids au milieu de terrain après la trêve internationale. Le staff médical de l’OM suit de très près Kondogbia afin de savoir quand il sera pleinement en mesure de retrouver les pelouses de la Ligue 1.