Très actif sur ce marché des transferts, l'OM va très bientôt boucler l'arrivée d'une nouvelle recrue défensive, qui va passer sa visite médicale mardi.

Mercato OM : Michael Murillo va passer sa visite médicale mardi matin

Annoncé très proche de l'OM, Michael Murillo devrait bel et bien s'engager avec l'OM prochainement. En effet, l'Olympique de Marseille a déjà trouvé un accord avec Anderlecht, mais également avec l'international panaméen dans le cadre d'un transfert du latéral droit. Le dossier serait donc tout proche d'être bouclé, et le joueur devrait débarquer à Marseille mardi, afin de passer sa visite médicale et de parapher son contrat avec son nouveau club.

Comme l'explique Sacha Tavolieri, l'international panaméen devait initialement arriver ce lundi, mais sa visite médicale a du être repoussée à demain. À 27 ans, le joueur va donc rallier Marseille dans les prochaines heures pour y signer un contrat de 3 ans. Il débarque de Belgique, et devrait avoir le statut de doublure de Jonathan Clauss pour cette saison qui pourrait être chargée entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa.

Des critiques s'élèvent déjà pour ce nouveau transfert

Peu connu en France, Michael Murillo débarque à l'OM en tant que parfait inconnu pour une grande partie du public. Cette nouvelle recrue de Pablo Longoria pose néanmoins des questions quand on observe la réaction des supporters d'Anderlecht, qui expliquent que le joueur a de nombreux défauts dans son jeu, notamment dans l'aspect défensif, un registre qui semble assez difficile pour lui de maîtriser.

Bien qu'il arrive en tant que simple doublure de Jonathan Clauss, le joueur de 27 ans sera très observé du côté de l'OM, comme c'est le cas de chaque recrue, et devra donc faire taire les critiques qui s'élèvent déjà, alors que le joueur n'a pas encore paraphé son contrat avec le club phocéen. Un joli défi pour le latéral droit qui n'a encore jamais connu un club du Big Five européen, et qui va donc essayer de rendre de bons services, sous les ordres de Marcelino.