S'il y a bien un joueur qui n'a pas profité du mercato pour se trouver une nouvelle porte de sortie, c'est bien Hugo Ekitike, désormais placardisé au PSG.

PSG : Pourquoi Hugo Ekitike n'est pas parti du Paris SG cet été ?

Le PSG n'en voulait plus, pourtant Hugo Ekitike n'a pas lâché le morceau pour rester dans le club de la capitale. Acheté par Nasser Al-Khelaïfi pour 35 millions d'euros cet été, en prêt la saison dernière au Paris SG et en manque de temps de jeu, Hugo Ekitike a été scruté par plusieurs clubs cet été. Le club parisien était vendeur, malgré ses bonnes performances lors de la préparation estivale et la tournée en Asie.

Buteur contre le Havre, buteur et passeur contre le Cerezo Osaka, Hugo Ekitike espérait sans doute plus de considération de la part de ses dirigeants. Car seulement quelques jours après la tournée asiatique, Luis Campos et Luis Enrique lui ont ouvert la porte de sortie lors d’une réunion. Une nouvelle terrible pour l'avant-centre de 21 ans.

Ciblé de toutes parts, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, c'est bien West Ham et l'Eintracht Francfort qui étaient les plus proches de le recruter. L'équipe allemande voulait en faire le remplaçant de Randal Kolo Muani, parti rejoindre le PSG. Mais là encore, Hugo Ekitike ne préférait pas céder à ces avances et servir de monnaie d'échange.

Banni de la Ligue des Champions et des Espoirs, Thierry Henry échange avec lui

Mercredi, Hugo Ekitike n'était pas inscrit sur la liste des joueurs retenus pour jouer avec le PSG dans le cadre de la campagne en Ligue des Champions. De quoi donner une idée de la température qui se profile pour ses prochains mois dans la capitale. Et pour couronner le tout, l'attaquant n'a pas non plus été convoqué avec l'Équipe de France Espoirs.

Le nouveau sélectionneur, Thierry Henry, pense néanmoins toujours à lui et continue de suivre son évolution, conscient que sa situation est loin d'être idyllique au PSG. Il a échangé avec Hugo Ekitike. « Je ne vais pas raconter la discussion que l’on a eue, mais il sait ce qu’il doit faire. Non pas ce que j’attends : juste ce qu’il doit faire. On verra bien ce qu’il va se passer, mais ce n’est pas évident de se retrouver dans ce genre de situation. Il faut quand même se rappeler qu’il y a un an, un an et demi, tout le monde le voulait. On a eu une discussion franche, il a tenu quelques propos qui m’ont intéressé. On verra… Mais le combat à Paris devant va être terrible. On sait qu’il y en a un (Mbappé) qui va jouer, en tout cas. » En tout état de cause, Hugo Ekitike pourrait se trouver une nouvelle destination cet hiver, ou bien servir de joker dans un autre club ces prochaines semaines.