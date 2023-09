À la faveur de la trêve internationale, l’ASSE a trouvé, dans la plus grande discrétion, un adversaire pour se jauger. Les Stéphanois ont donc rendez-vous en Suisse, vendredi.

L'ASSE affronte le FC Sion en Suisse, vendredi

Depuis son dernier match contre Valenciennes FC (0-0), le 2 septembre, l’ASSE a mis la trêve internationale à profit pour effectuer des réglages dans son équipe et parfaire les automatismes entre les joueurs, après le début de saison encore ratée. Saint-Etienne ne compte qu’une victoire, pour 2 défaites et deux matchs nuls en 5 journées de championnat. L’équipe de Laurent Batlles à la 15e place de Ligue 2 avec 5 points, soit un retard de 7 points sur le leader, le SM Caen, qui est par ailleurs son prochain adversaire, le 16 septembre. Après donc quelques jours de préparation à l’Etrat, l’entraineur des Verts veut voir son équipe en situation de jeu et procéder après à des ajustements.

Le club ligérien a donc trouvé un adversaire en Suisse. Selon les indiscrétions d'Evect, l’ASSE affrontera le FC Sion en amical, vendredi. Pour ce faire, Laurent Batlles et ses joueurs devraient prendre la route en catimini ce soir, en car, pour rallier Sion, à en croire la source.

Un match amical à huis clos, dans un lieu tenu secret !

La rencontre étant prévue dans la plus grande discrétion, le lieu et l’heure du coup d’envoi ne sont pas connus d’après la source. « Il ne sera pas possible d'assister à cette rencontre. Le match se déroulera à huis clos, pas de communication ni sur le lieu ni sur l'horaire de cette opposition. Il ne faudra pas non plus s'attendre à une diffusion de la rencontre », a appris le média spécialisé, tout en précisant que Laurent Batlles et son équipe rentreront à Saint-Etienne juste après le match. Ils auront ensuite une bonne semaine de travail encore, avant leur déplacement à Caen.