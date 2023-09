John Textor, président de l'OL, aurait tenté le coup sur deux entraineurs, dont l’un est un grand nom et l’autre est sous contrat en Ligue 1.

Mercato OL : Oliver Glasner bien placé pour succéder à Blanc

John Textor est au four et au moulin pour trouver rapidement un nouvel entraineur à l’OL. Il est certes aidé dans ce dossier par Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement), mais le président de Lyon ne veut rien laisser au hasard. Il vise un technicien qui corresponde à ses critères, dont l’un est connu. Il préfèrerait un technicien anglophone. Ainsi, Graham Potter était son premier choix, mais l’ancien manager de Brighton et de Chelsea a décliné l’offre du dirigeant de l’Olympique Lyonnais. Ces dernières heures, les pistes Julen Lopetegui (ex-coach de Wolverhampton) et Oliver Glasner (ex-entraineur de l’Eintracht Francfort) ont été révélées, l’une après l’autre. John Textor serait allé à la rencontre du technicien autrichien, ce jeudi, pour le convaincre de prendre la place de Laurent Blanc. Le coach de 49 ans cocherait plusieurs cases conformément au profil recherché par le patron d’Eagle Football.

Mercato : John Textor avait songé à Galtier et Paulo Fonseca

En attendant de connaitre l’issue des ce important rendez-vous avec Oliver Glasner, RMC Sport apprend que le milliardaire américain avait songé, un temps, à Christophe Galtier et Paulo Fonseca pour le poste à Lyon. Le Français est évidemment libre depuis son limogeage du PSG, alors que le technicien portugais est sous contrat au LOSC jusqu'à fin juin 2024. Cependant, ces deux pistes ont vite été abandonnées par le président de l’OL, qui poursuit ses recherches et multiplie les entretiens. Pour rappel, Lyon est l'actuelle lanterne rouge de la Ligue 1 avec un seul point au compteur, en 4 journées de championnat disputées.