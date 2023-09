Alors que Laurent Blanc est sur la sellette à l'OL, John Textor explore de nouvelles pistes pour recruter un entraîneur digne de ce nom cette saison.

Mercato OL : Lyon cible Graham Potter

Après un début de saison très délicat pour l'OL, Laurent Blanc est loin de faire l'unanimité sur le banc lyonnais, ce qui pousse John Textor a exploré des pistes pour le remplacer dans les prochaines semaines. Problème, les Gones ont du mal à convaincre un top coach de débarquer dans le Rhône, alors que Thiago Motta a déjà décliné la proposition de l'Olympique Lyonnais. La direction se penche donc sur d'autres noms, notamment celui de Graham Potter, entraîneur anglais réputé.

Révélé à Brighton, Graham Potter a connu une expérience difficile à Chelsea la saison passée et a été limogé en avril par les Blues. Depuis, le coach anglais est toujours sans club, ce qui a poussé John Textor à s'intéresser à lui, puisque l'ancien défenseur central a montré de belles choses sur les bancs de la Premier League. Néanmoins, le Britannique ne devrait pas débarquer à l'Olympique Lyonnais, qui enchaîne les refus ces derniers jours.

Graham Potter a refusé de rejoindre l'OL

Si l'on en croit les informations de Matt Law, journaliste pour le Telegraph, il y a bel et bien eu une rencontre entre les dirigeants lyonnais et l'ancien coach de Chelsea. Cependant, Graham Potter aurait refusé l'offre de l'OL, pointant un problème de timing, qui l'empêcherait de débarquer dans le Rhône en ce début de saison. Un nouvel échec après la piste Thiago Motta, qui confirme que rien ne va à l'Olympique Lyonnais ces derniers jours.

De son côté, L'Équipe explique que l'OL a d'autres pistes. Outre Graham Potter, les Gones se renseignent sur deux autres entraîneurs étrangers dont les noms n'ont cependant pas été divulgués par le média sportif français. On devrait donc en savoir un peu plus dans les prochains jours concernant l'identité du potentiel remplaçant de Laurent Blanc, qui ne devrait plus faire long feu à Lyon.