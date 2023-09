Début août, Olivier Cloarec, président du Stade Rennais, évoquait un possible agrandissement du Roazhon Park. La maire de Rennes ne s'y oppose pas.

Stade Rennais : Réaménager le Roazhon Park pour répondre à des besoins

Le 8 août dernier, Olivier Cloarec, mettait en avant un possible agrandissement du Roazhon Park pour répondre à des besoins de plus en plus pressants. Rénové et agrandi il y a 20 ans, le nombre de supporters ne cesse de croître dans l'enceinte bretonne. Une bonne nouvelle pour l'image du club et de la ville. Situé à proximité du centre-ville, le Roazhon Park est accessible pour tous, mais se remplit vite à chaque rencontre, se trouvant régulièrement à guichets fermés, lui qui est en capacité d'accueillir un peu moins de 30 000 personnes.

À titre indicatif, le taux de réabonnement pour cette saison avoisine les 97% avec un plafonnement à un peu plus de 16 000 abonnés pour laisser de la place à d’autres supporters. « Aujourd’hui, on a un taux de remplissage important, ça fait un peu plus d’un an que c’est le cas. Si le club continue de se développer de cette manières et a les ambitions qu’il a, il faudra se poser la question à un moment donné pour aménager le Roazhon Park, c’est évident. Après, il faut voir si ce phénomène se pérennise et si ça se produit, il faudra essayer de trouver des solutions », soulignait Olivier Cloarec il y a un mois face à la presse.

Nathalie Appéré : "L’avenir du Stade Rennais se construit au Roazhon Park"

Si la Ville de Rennes, propriétaire du stade, avait aussitôt balayé le projet d'un agrandissement du Roazhon Park à la suite des propos d'Olivier Cloarec, la maire, Nathalie Appéré, s'est montré plus enthousiasme ce vendredi dans les colonnes de Ouest-France.

« Je suis très attachée à ce stade et évidemment que l’avenir du Stade Rennais se construit au Roazhon Park. Le site est cependant contraint par la Vilaine. J’entends néanmoins le souhait évoqué par les dirigeants du Stade. On va continuer à travailler sur le projet d’extension, auquel je ne suis pas fermée, pour voir si des choses sont possibles. »