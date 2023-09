On en sait un plus sur les propos tenus par Fabien Centonze à l’encontre de Pierre Aristouy, l'entraîneur du FC Nantes. Une attitude qui lui vaut une mise à pied.

FC Nantes : Le clan Fabien Centonze conteste sa mise à pied

Fabien Centonze est sanctionné par le FC Nantes pour son « attitude irrespectueuse » envers l’entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy et le staff technique du club. Il est mis à pied pour une durée d’une semaine. La décision tombée mardi est contestée par l’avocat du défenseur dans Ouest-France. « C'est une situation grotesque et irrationnelle. La direction du club lui fait des propositions inintéressantes et lui fait payer le fait de les refuser. C'est une forme de harcèlement. »

Il faut rappeler que l’arrière latéral droit souhaitait quitter les Canaris pendant le mercato. Le Stade Rennais avait manifesté un intérêt, mais sans aller au bout. Touché aux ischio-jambiers et relégué sur le banc de touche par la recrue Ronaël Pierre-Gabriel, Fabien Centonze n’a pas encore joué le moindre match avec l’équipe de Pierre Aristouy cette saison. Et il est naturellement frustré.

« On ne sait pas si tu seras là dans 4 semaines », aurait glissé Centonze à Aristouy

Une frustration qui l’a conduit à un écart de comportement répréhensible. Il aurait refusé la poignée de main de Pierre Aristouy, en présence du reste de l'effectif, selon L’Équipe. Et ce n’est pas tout, car il aurait tenu des propos très durs, à l'encontre du coach nantais, lors de leur échange, d'après les indiscrétions du quotidien sportif. Fabien Centonze lui aurait balancé. « De toute façon, j'ai quatre ans de contrat. Toi, dans quatre semaines, on ne sait pas si tu seras là. » Recruté au FC Metz en septembre 2022, pour 4 millions d'euros, le défenseur de 27 ans est lié au FC Nantes jusqu'en juin 2027.