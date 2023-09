Le FC Nantes a décidé de suspendre Fabien Centonze pour une semaine en raison d'une "attitude irrespectueuse" envers le personnel d'encadrement, y compris son coach.

Règlement de compte entre Fabien Centonze et le FC Nantes ?

Le FC Nantes a pris une décision radicale en suspendant son latéral droit, Fabien Centonze, pour une semaine suite à des allégations d'une "attitude irrespectueuse" envers des membres du personnel d'encadrement, y compris son coach, Pierre Aristouy. Cette nouvelle, rapportée par Ouest-France, a provoqué des interrogations dans les rangs des supporters du FCN.

Le défenseur de 27 ans, qui avait rejoint le FC Nantes après avoir évolué au FC Metz, a connu une relation tumultueuse avec son club actuel. Au cours de la fenêtre de transfert de l'été dernier, il avait exprimé son désir de quitter le club, ce qui avait alimenté les rumeurs de son départ. Le rival breton du FC Nantes, le Stade Rennais, aurait manifesté un intérêt pour Centonze, mais aucune offre formelle n'avait été soumise.

L'avocat de Centonze, s'exprimant dans Ouest-France, a vivement critiqué le FC Nantes : "C'est une situation grotesque et irrationnelle. La direction du club lui fait des propositions inintéressantes et lui fait payer le fait de les refuser. C'est une forme de harcèlement." Ces commentaires mettent en lumière les relations tendues entre le joueur et son club actuel.

Pour compliquer davantage la situation, Centonze est actuellement absent du terrain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Avec sa récente suspension et les circonstances qui l'entourent, l'avenir de l'arrière droit nantais est de plus en plus incertain.