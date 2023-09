Après la trêve internationale, l’OM affrontera Toulouse pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 avec un renfort en défense pour Marcelino.

OM : Marcelino récupère un défenseur durant la trêve internationale

Après son match nul contre le FC Nantes (1-1) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille devra attendre une dizaine de jours avant son prochain match contre Toulouse FC prévu le 17 septembre prochain au stade Vélodrome. Cette trêve internationale donne l'occasion à Marcelino de faire le point sur l'état de son équipe et de préparer la suite de la saison.

Toutefois, le nouvel entraîneur de l’OM va devoir faire avec un groupe réduit pendant cette trêve internationale. Pas moins de 9 joueurs de l’OM ont été convoqués en équipe nationale, où ils disputeront des matchs amicaux, des rencontres de qualification pour l'Euro 2024, des éliminatoires de la CAN 2024 ou encore des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ce sera l’occasion de représenter leurs pays respectifs et de gagner de l'expérience au niveau international.

Pendant ce temps, les joueurs non sélectionnés en équipe nationale ont déjà repris l'entraînement à la Commanderie. C’est notamment le cas de Valentin Rongier, Jonathan Clauss ou encore Leonardo Balerdi. Ces joueurs pourront travailler sur leur condition physique et leurs compétences durant cette trêve afin d’être prêts et en forme pour la suite de la saison. De plus, Marcelino a accueilli un renfort inattendu en défense.

Michael Amir Murillo a repris l’entraînement avec l’Olympique de Marseille

Arrivé à l'OM cet été en provenance du RSC Anderlecht, Michael Amir Murillo n'avait pas immédiatement fait ses débuts sous les couleurs phocéennes en raison d'une blessure aux adducteurs. Cependant, les images publiées sur les réseaux sociaux montrent que le latéral droit panaméen a participé à son premier entraînement avec l'équipe phocéenne ce vendredi.

Sa récupération est un signe positif pour l'OM et son entraîneur Marcelino qui pourra bientôt compter sur lui pour renforcer son secteur défensif. Michael Amir Murillo pourrait même être opérationnel pour la réception de Toulouse. En outre, Geoffrey Kondogbia a, lui aussi, repris la course à la Commanderie. Le milieu de terrain franco-centrafricain se dirige même vers un retour à la compétition plus tôt que prévu.