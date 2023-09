Le FC Barcelone va sécuriser sa défense avec la prolongation d'un jeune taulier, jusqu'en juin 2028. Manchester City avait pourtant mis son grain de sel.

Mercato FC Barcelone : Alejandro Balde va prolonger jusqu'en 2028

Une bonne chose de faite. Comme pressenti, le FC Barcelone a décidé de prolonger l'un de ses jeunes tauliers. D'après Fabrizio Romano, l'accord est total pour étendre le bail d'Alejandro Balde jusqu'en juin 2028. Formé à la Masia, le joueur de 19 ans est présent dans l'effectif professionnel depuis 2021. Lors de la saison 2022-2023, il s'est révélé sous la houlette de Xavi. L'entraîneur catalan lui a laissé sa chance et il a eu raison. En 33 rencontres de Liga, Balde a été l'auteur d'un but et surtout 6 passes décisives.

Un bilan très encourageant pour la suite, qui a donc incité la direction à le prolonger. Le journaliste italien précise que l'officialisation devrait être imminente, le latéral gauche étant désormais une des pièces maîtresses de la défense. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour lui, puisqu'il avait été sélectionné pour la première fois avec l'Espagne en novembre dernier.

Manchester City s'était renseigné sur Alejandro Balde cet été

Si sa prolongation ne fait plus aucun doute, Alejandro Balde était très courtisé cet été. Fabrizio Romano annonce que le défenseur aurait pu découvrir la Premier League avec le champion en titre, Manchester City. Le but était de trouver un concurrent sérieux à Ruben Dias ou encore Manuel Akanji. Malheureusement, Pep Guardiola n'a jamais pu négocier pour sa venue. Les Blaugranas se sont montrés intransigeants pour leur joyau défensif, ajoute la source.

Le Barça n'a jamais eu l'intention de vendre Alejandro Balde, pensant déjà à sécuriser son contrat dès le mois de mai/juin. Une période à laquelle les Citizens faisaient le forcing pour l'enrôler. À travers cet accord conclu, Joan Laporta espère aussi une nouvelle ère glorieuse des Catalans. Le président du FCB tente également d'étendre le contrat de Lamine Yamal, la nouvelle star du club, et celui de Xavi.