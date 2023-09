Arrivé au FC Barcelone en novembre 2021 avec la mission de relever le club, Xavi réalise du bon travail avec, notamment le titre de champion d'Espagne.

Mercato FC Barcelone : Le Barça avance pour la prolongation de Xavi

Joueur historique du club, Xavi a porté les couleurs des Blaugranas pendant de très nombreuses années, avant de s'exiler au Qatar, à Al-Sadd SC pour y terminer sa carrière, et entamer sa reconversion en tant qu'entraîneur. Cependant, l'ancien milieu de terrain de la Roja n'a pas attendu longtemps avant d'acter son retour dans son club de cœur, afin d'y devenir le nouvel entraîneur, pour porter le club vers les sommets, au moment où le Barça traverse de gros problèmes économiques.

Pour le moment, le bilan de Xavi à la tête du FC Barcelone est plutôt satisfaisant. Vainqueur du championnat et de la Super Coupe d'Espagne la saison passée, le Barça a renoué avec le succès et a retrouvé sa place en Ligue des Champions, tout en développant des jeunes comme Gavi et Alejandro Balde, ce qui est la marque de fabrique du FCB. Ainsi, le bilan du coach espagnol aurait également convaincu les dirigeants du club de prolonger son contrat.

Une prolongation jusqu'en 2026 attend Xavi

Si l'on en croit les informations de Marca, les discussions entre le FC Barcelone et Xavi, ouvertes depuis plusieurs mois, avancent très bien ces derniers jours. Alors que le coach du Barça sera en fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours, soit en juin 2024, il y a une volonté commune de poursuivre l'aventure, ce qui devrait se matérialiser par une prolongation de contrat du technicien ibérique.

Le média espagnol affirme que les deux parties ont trouvé un accord pour une prolongation de Xavi jusqu'en 2026, afin de poursuivre la reconstruction du FC Barcelone durant les prochaines années, comme le souhaite Joan Laporta, président du Barça depuis 2021, qui avait acté le retour de l'ancien milieu de terrain du FCB.