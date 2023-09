Après sa signature au PSG pour un montant de 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé a reçu un tacle de la part d’un proche de Joan Laporta, président du Barça.

Mercato PSG : Eric Masip très déçu pour Ousmane Dembélé

Après six années passées sous le maillot des Blaugranas, Ousmane Dembélé a pris la décision de quitter les rangs du FC Barcelone lors du mercato estival passé. Pour éviter de le voir partir gratuitement dans un an, les dirigeants du club espagnol ont accepté le chèque de 50 millions d’euros représentant le montant de la clause libératoire de l’attaquant de 26 ans. Et forcément, ce départ a laissé des traces à Barcelone. Profitant d’une interview accordée au journal Sport, Eric Masip, conseiller de Joan Laporta, a dit tout ce qu’il pense du comportement du nouveau coéquipier de Kylian Mbappé.

« Évidemment (que je suis déçu). Tout le monde doit être déçu par les formes. J'aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si vous avez les deux, parfait. Dembélé a déjà montré son peu d'engagement lorsqu'il n'a pas renouvelé. Je préfère un joueur qui me donne un sept ou un huit à un autre qui me donne un dix et deux jours plus tard, il va dans une autre équipe pour gagner plus », a déclaré le collaborateur du président Joan Laporta. Poursuivant, le dirigeant barcelonais a décrit Dembélé comme un joueur pas assez fiable et qui n’a d’yeux que pour l’argent.

« Il est très facile d’embrasser le fanion lorsqu’on marque un but ou qu’on vend de la fumée sur les réseaux sociaux. Il est légal de vouloir gagner plus, mais quand on s'engage, on ne regarde pas l'argent et on ne dit pas une chose un jour et une autre un autre. Je préfère jouer avec un garçon de la carrière ou avec Raphinha, qui donne tout à chaque entraînement, plutôt qu'avec quelqu'un qui te donne un neuf un jour et un trois le lendemain », a ajouté Masip. Le nouveau protégé de Nasser Al-Khelaïfi appréciera.