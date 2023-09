L’OM peut garder le sourire dans la perspective du mercato hivernal. Le club phocéen n’aura pas à courir dans tous les sens pour se renforcer au prochain marché des transferts.

OM : Vers un mercato hivernal tranquille pour le club phocéen

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce dicton pourrait se vérifier à l’Olympique de Marseille où en dehors des intérêts communs pour l’équipe les objectifs individuels ne sont pas toujours les mêmes. Dans ce club phocéen, le malheur de certains joueurs va clairement faire le bonheur des dirigeants en ce sens qu’ils n’auront pas à casser leur tirelire pour renforcer l’équipe.

Comme nous le savons tous, plusieurs joueurs, dont ceux de l’Olympique de Marseille, étaient en Afrique pour les qualifications de la CAN 2023 ces derniers jours. Alors que le calendrier de la principale compétition africaine menace la stabilité des clubs européens, l’OM pourra garder son calme lorsque commencera la Coupe d’Afrique des Nations.

En effet, deux recrues phares de l’équipe marseillaise à savoir Pierre Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia ne seront pas à cette compétition. L’ancien joueur de l’ASSE a été éliminé de la coupe avec son pays le Gabon. Tout comme Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ne sera pas absent de la cité phocéenne non plus. Il a dit au revoir à la CAN avec son pays le Centrafrique.

Cette sortie prématurée des deux joueurs africains offre à l’Olympique de Marseille une incroyable opportunité d’enchainer en Ligue 1 avec une équipe toujours compétitive, à condition, bien entendu, que ces deux éléments se montrent à leur avantage les semaines à venir. C’est ainsi qu’ils resteront dans les plans de Marcelino, l’entraîneur de l’OM.