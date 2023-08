La saga d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille a pris fin lors de ce mercato estival, avec son transfert à l'Inter Milan. Après une belle saison sous les couleurs du club phocéen, le Chilien avait l'intention de prolonger son séjour à l’OM, mais les choses ont pris une tournure inattendue. Retour sur les raisons de ce départ.

L'Olympique de Marseille pouvait-il encore retenir Alexis Sanchez ?

Le message d'adieu d'Alexis Sanchez, affirmant que sa priorité était de rester à l'OM mais que le club phocéen avait fait un choix "technique", a suscité des interrogations parmi les supporters marseillais. La décision de ne pas poursuivre l'aventure avec la star chilienne était-elle donc celle de l'Olympique de Marseille ? La réponse est oui, et le club phocéen n'a pas caché les raisons derrière cette décision, qui en réalité résultait du comportement du joueur.

À la fin de la saison dernière, au mois de juin, après une performance remarquable de la part d'Alexis Sanchez, le joueur et l'OM semblaient enclins à prolonger leur collaboration d'une année supplémentaire. Avec un contrat comprenant une option pour une deuxième saison, Alexis Sanchez se trouvait en position de force dans les négociations, laissant place à une éventuelle augmentation salariale en juin dernier.

L'OM a rapidement formulé une offre à Sanchez, cette dernière se rapprochant des 3 millions d'euros nets annuels acceptés par l’attaquant pour rejoindre l’Inter Milan. Cependant, le choix du Chilien ne dépendait pas seulement de la dimension financière. Le joueur a peut-être simplement tardé à donner sa réponse définitive parce qu’il voulait connaître les intentions du nouvel entraîneur puisqu’il était prévisible qu’Igor Tudor passerait le tablier.

L'arrivée de Marcelino a rendu méfiant Alexis Sanchez

Au final, l'OM a changé d'entraîneur avec l'arrivée de Marcelino. Le club marseillais a ajusté sa politique de recrutement pour correspondre au style de jeu prôné par l'Espagnol. D'autres profils ont été ciblés, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman N'Diaye, Ismaïla Sarr, et même Joaquin Correa, des profils peu rassurants pour le Chilien qui comprenait alors que la nouvelle équipe se basait autour d’un autre leader offensif.

Selon Pablo Longoria, président de l'OM, ces décisions sont prises collectivement en tenant compte des caractéristiques offensives et de la complémentarité entre les joueurs. Ce qui confirme les craintes qui ont créé de la latence dans la réponse du joueur. Le club phocéen souhaitait des joueurs rapides, aptes à contrer rapidement, en accord avec la philosophie du nouvel entraîneur. Il était également clair que le profil de Vitinha ne correspondait pas parfaitement à celui d'Alexis Sanchez. L'OM souhaitait donner du temps de jeu à ses nouvelles recrues, et la perspective d'Alexis Sanchez en tant que titulaire permanent ne concordait pas avec cette vision.

Pablo Longoria n'a pas forcé pour retenir Sanchez

L'Olympique de Marseille a donc décidé de ne pas forcer la main d'Alexis Sanchez. Les spéculations sur une éventuelle qualification en Ligue des Champions et son impact sur cette décision ont été balayées par des sources internes du club phocéen, affirmant que cela n'aurait rien changé. En fin de compte, Alexis Sanchez a compris que son souhait de rester à l'OM était irréalisable, en particulier sans qualification en Ligue des Champions et sans assurance de jouer plus souvent comme la saison passée.

Son transfert à l’Inter Milan scellé aux alentours de la mi-août marquait ainsi la fin de l'aventure d'Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a salué le joueur pour sa contribution et son engagement envers le projet de Frank McCourt à l'OM, soulignant son rôle clé au sein de l'équipe. Maintenant, l'OM doit relever le défi de remplacer Alexis Sanchez dans son attaque, une tâche qui s'annonce complexe étant donné la qualité du joueur chilien.