Alors qu’il s’apprête à retourner en prison, Koke a lâché une incroyable confidence sur la popularité de l’OM derrière les barreaux.

OM : Koke refuse d'être comparé à Pablo Escobar

Sergio Contreras, plus connu sous le nom de Koke, a vécu une carrière tumultueuse après son passage à l'Olympique de Marseille de 2004 à 2006. Bien que son talent sur le terrain ait suscité l'admiration de bon nombre de supporters, sa vie après le football a pris une tournure plus sombre. L'ancien milieu offensif espagnol a été condamné à six ans de prison pour son implication dans un trafic international de cannabis.

Âgé de 40 ans, Koke a déjà fait l'expérience de la détention par le passé, passant deux ans derrière les barreaux. Récemment, il s'est confié sur cette expérience au micro du Canal Football Club. L’ancien attaquant a évoqué son retour imminent en prison et sa perspective sur la situation. « J'attends pour retourner en prison après y être allé deux ans... Il faut payer pour les conneries. Il faut en finir avec ça le plus vite possible », a-t-il déclaré.

Même s’il reconnaît ses torts, Koke refuse d'être comparé à Pablo Escobar. « Je ne suis pas Pablo Escobar ! Quand tu entends 'trafiquant international' tu te dis 'Putain, qu’est-ce qu’il a fait ?[...] En France, tu peux te faire tuer très rapidement pour ça. Ici, tu peux te faire tuer aussi, mais je n’ai pas peur », a-t-il ajouté.

Koke a vu de nombreux maillots de l'OM en prison

Dans une note plus légère, Koke a aussi partagé une anecdote sur la popularité de l'Olympique de Marseille derrière les barreaux. Il a remarqué la présence de nombreux Français, y compris des fans de l’OM, parmi les détenus. « Il y avait beaucoup de Français, même des Marseillais. J'ai vu plein de maillots de l'OM en prison », a-t-il raconté.

La vie de Koke, marquée par une carrière de football professionnel et des soucis judiciaires, illustre la complexité de la vie après le sport pour de nombreux athlètes. Même si sa carrière de footballeur professionnel fut très intéressante, elle s'est malheureusement terminée dans une spirale d'activités criminelles et de condamnations judiciaires.