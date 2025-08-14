Mercato OM : De Zerbi met un coup d’arrêt pour une arrivée

L’OM se démène en coulisses pour signer ses dernières recrues. Mais Roberto De Zerbi a choisi de calmer le jeu concernant l’une de ses pistes chaudes du moment : Edon Zhegrova.

Mercato OM : De Zerbi freine les ardeurs pour Edon Zhegrova !

L’Olympique de Marseille semble intenable sur ce mercato. Malgré l’arrivée de Timothy Weah, sa sixième recrue estivale, le club phocéen s’active en coulisse pour signer deux ou trois renfort supplémentaire. Cette tendance a été confirmée par Roberto De Zerbi lui-même. « Le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties », a indiqué l’entraîneur de l’OM à la veille du match contre le Stade Rennais.

Les dirigeants marseillais sont ainsi à l’œuvre pour satisfaire aux dernières exigences de Roberto De Zerbi. Et l’une des pistes étudiées en cette fin de mercato mènerait à Edon Zhegrova. L’attaquant kosovar est séduit par le projet OM. Les responsables mènent ainsi les négociations avec le LOSC afin de vitre conclure un accord. De quoi ravir les supporters.

Mais De Zerbi refuse de s’exprimer concrètement sur le dossier. « Ce n’est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler », a-t-il déclaré, ajoutant que « c’est un joueur fort ». Cette déclaration montre que l’entraineur de l’OM ne veut pas interférer publiquement dans les tractations en cours. Il attend que le joueur soit officiellement Marseillais pour donner son avis. Cette approche évite de créer de fausses attentes auprès du public marseillais.