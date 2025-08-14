OL Mercato : La situation s’accélère pour Nemanja Matic

Le départ de Nemanja Matic de l’OL se précise. À deux jours du début de la Ligue 1, il est toujours absent à l’entraînement.

OL : Matic absent à 2 jours de la Ligue 1, son départ envisagé

N’entrant pas dans les plans de l’entraîneur de l’OL, Nemanja Matic a manqué à l’appel lors de la séance d’entraînement de ce jeudi, selon les informations de Le Progrès. Évidemment, il est forfait pour le match contre le RC Lens, lors de la première journée de la Ligue 1, ce samedi. D’après le journal régional, l’absence du milieu de terrain de 37 ans est liée à son probable transfert. Son départ pourrait s’accéler dans les prochains jours, à en croire le média.

Lisez aussi : Mercato OL : Kang ouvre la porte à un taulier de Fonseca

En effet, Nemanja Matic est poussé vers la sortie de l’Olympique Lyonnais, qui a initié une vaste opération dégraissage. Il ne figure pas dans le nouveau projet du club, sous la nouvelle direction lyonnaise. Son énorme salaire, estimé à 400 000 euros mensuel, pèse sur la masse salariale du club.

Mercato : Que va décider Nemanja Matic ?

Conscient de sa situation difficile, l’international Serbe (48 sélections) doit prendre une décision rapidement avant la fermeture du mercato d’été, le 1er septembre 2025. Il peut décider de quitter Lyon s’il trouve une équipe qui peut lui garantir le même salaire ou rester pour aller au bout de son contrat, qui prend fin en juin 2026. Il est aussi probable que l’OL et l’ancien joueur de Chelsea trouvent un compromis, pour une séparation à l’amiable.

À voir

Mercato OM : De Zerbi met un coup d’arrêt pour une arrivée

Lisez aussi : Mercato OL : Un milieu offensif renforce Lyon (Officiel)

En tous les cas, l’équipe de Paulo Fonseca est saturée dans l’entrejeu avec les arrivées de Tyler Morton et Pavel Sulc, ainsi que le retour de prêt d’Orel Mangala. En plus de Matic, le capitaine Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara et la pépite Khalis Merah sont présents.