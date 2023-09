Auteur d’un début de saison convaincant à l’OM, Samuel Gigot a fait une grosse annonce concernant la suite de sa carrière à Marseille.

Mercato OM : Samuel Gigot veut terminer sa carrière à Marseille

Depuis son arrivée en janvier 2022 en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot s’épanouit à l’Olympique de Marseille. Son adaptation en Ligue 1 s'est faite sans heurts, et le défenseur central est rapidement devenu un élément clé de l'équipe phocéenne. Malgré les récents changements d’entraîneur sur le banc de l'OM, avec le départ d'Igor Tudor, remplacé cet été par Marcelino, le joueur de 29 ans continue d'occuper une place importante à Marseille.

Samuel Gigot demeure jusqu'ici un titulaire en puissance au sein de l’effectif phocéen. Il comptabilise 5 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, en ce début de saison. Et si son contrat avec l’OM expire en juin 2025, Samuel Gigot n’envisage pas de quitter le navire marseillais de sitôt. Mieux, le natif d'Avignon a récemment exprimé son désir de terminer sa carrière à l'OM, ce qui représente un rêve pour lui.

Samuel Gigot a surtout souligné que l'aspect sportif primait sur l'aspect financier dans ses motivations. « Finir ma carrière à l'OM ? Ce serait un kiff. S'ils veulent encore de moi... Depuis tout jeune, je n'ai jamais été motivé par l'argent. Pour moi, c'était vraiment le côté sportif. Quand j'étais jeune, je rêvais d'aller en Angleterre », a-t-il déclaré sur BFM Marseille.

Samuel Gigot est très attaché à l'Olympique de Marseille

Cette déclaration de Samuel Gigot reflète son attachement profond au club marseillais et son désir de contribuer à son succès. Son souhait de continuer à jouer pour Marseille jusqu'à la fin de sa carrière est donc un signal positif pour le club, dirigé par Pablo Longoria. Cela montre que le joueur de 29 ans est prêt à s'investir pleinement dans le projet sportif de l'OM sur le long terme.

Cette sortie médiatique de Samuel Gigot représente également une bonne nouvelle pour les supporters de l’OM, car elle renforce le lien entre le joueur et le club. Elle illustre l'importance du facteur émotionnel dans le monde du football, où l'attachement à son club de cœur peut être aussi fort que les contrats et les transactions financières. Pour rappel, Samuel Gigot est fervent supporter de l'OM depuis son enfance. Il a déjà réalisé un rêve de gamin en portant le maillot phocéen et ne songe pas à un départ.