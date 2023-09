Alors que Marco Verratti s’apprête à quitter les rangs du PSG, son ancien agent Donato Di Campli a porté de graves accusations contre Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Marco Verratti attendu à Doha pour sa visite médicale

Arrivé à l’été 2012 sur la pointe des pieds contre un chèque de 12 millions d’euros, Marco Verratti va quitter le Paris Saint-Germain après onze années de bons et loyaux service. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui lui a clairement fait comprendre qu'il ne jouerait pas sous ses ordres, le milieu de terrain de 30 ans va rebondir au Qatar, du côté d’Al-Arabi SC, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano.

Une information confirmée par le journal Le Parisien, qui assure que le Petit Hibou devrait passer sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat avec le club qatari. Le dossier traîne depuis plusieurs semaines et devrait donc se concrétiser dans les prochaines heures. Mais bien avant, l’ancien représentant de l’international italien, Donato Di Campli, a décidé de régler ses comptes avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi implacable avec les agents de joueurs

Dans une publication du média espagnol Relevo, qui s'intéressé à la personnalité de Nasser Al-Khelaïfi, Donato Di Campli a publiquement porté de graves accusations contre le patron du Paris Saint-Germain. Pour l’ancien avocat de Marco Verratti, le champion d’Europe 2021 a décidé de se séparer de lui à cause de Nasser Al-Khelaïfi. « L'attitude du PSG est toujours celle du chantage. Nous avions décidé d'aller au Barça. Évidemment, cela n'a pas plu à l'émir. Al Khelaifi m'a même dit que si je continuais à essayer de conclure l'accord avec le Barça, Verratti me quitterait... Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Marco a certainement eu peur, il ne l'admettra pas, mais c'est la réalité », explique l’agent italien.

D’ailleurs, le média ibérique présente Al-Khelaïfi comme quelqu’un d’assez implacable avec certains agents. Le représentant d'un ancien joueur du Paris SG confirme. « Nous avons essayé d'obtenir un meilleur accord pour notre représenté, c'est une légende du club et il méritait un meilleur contrat. La réponse de Nasser a été catégorique : 'Votre joueur ne vaut rien, je peux en obtenir mille comme lui'. À ce moment-là, les négociations se sont terminées pour toujours », ajoute cet autre agent.