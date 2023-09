Convoqué en équipe nationale durant la trêve internationale, Amine Harit vient de recevoir une drôle de récompense de la part du vestiaire de l’OM.

OM : Amine Harit élu pire joueur au taureau du mois d'août

Présent en équipe nationale du Maroc durant la trêve internationale, Amine Harit s’apprête à faire son retour à l’Olympique de Marseille. En attendant, ses coéquipiers marseillais ont décidé de le chambrer via les réseaux sociaux. En effet, le milieu de terrain sénégalais de l’OM, Pape Gueye, a désigné l’international marocain comme le "pire joueur" au taureau du mois d'août. Cette nomination humoristique, faite à "l’unanimité", fût l'occasion pour le vestiaire de l'OM de taquiner gentiment Amine Harit.

Pour "récompenser" sa performance, ses coéquipiers lui ont même confectionné un maillot spécial avec l'inscription "Harit, MVP Toro août : 0". Cette initiative montre l'atmosphère détendue et amicale qui règne au sein du vestiaire de l'OM. En dépit d’un début de saison mitigé, les troupes de Marcelino partagent des moments de convivialité et d'humour pour renforcer leur cohésion et créer un dynamisme positif au sein du groupe. Amine Harit, actuellement en service international avec l'équipe nationale du Maroc, devrait prendre cette récompense avec le sourire à son retour à l’OM.

Un match amical dans un contexte particulier pour Amine Harit

À noter que Amine Harit sort d’une grave blessure des ligaments croisés qui l’avait empêché de participer à la Coupe du monde au Qatar 2022 avec les Lions de l’Atlas. Huit mois plus tard après cette grave blessure, le joueur de 26 ans a retrouvé le rectangle vert avec l'ambition de retrouver son meilleur niveau. Il a livré des prestations encourageantes avec l’OM en ce début de saison, même s’il peine toujours à gagner la confiance du nouvel entraîneur Marcelino.

Convoqué en sélection durant ce mois de septembre, le milieu offensif s’apprête à défendre les couleurs du Maroc ce mardi soir face au Burkina Faso dans le cadre d’un match amical qui se déroulera au Stade Bollaert, l’antre mythique du RC Lens. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte particulier en raison des récents évènements tragiques qui secouent le royaume chérifien.