Suite à la sanction de la commission de discipline et au refus de l'ASSE de faire appel, les supporters de Saint-Etienne ont pris une décision radicale.

ASSE : Report des festivités pour les 90 ans de l'AS Saint-Etienne

La bagarre entre supporters de l'ASSE dans le parcage visiteur lors du déplacement à Rodez a fait très mal au Verts. Le 30 août dernier, la commission de discipline a rendu son verdict, et n'a pas épargné le club du Forez, en lui infligeant un retrait d'un point avec sursis, et la fermeture des parties basses des tribunes Paret et Snella pour deux matchs fermes, à partir du 5 septembre. Dans la foulée de cette terrible décision, l'ASSE a publié un communiqué dans lequel il a évoqué la possibilité de faire appel. "Elle attend de recevoir la notification ainsi que ses considérants et se réserve le droit de faire appel."

Mais finalement, le club n'a pas donné suite, et la sanction est définitivement confirmée. Pour les supporters des Verts, c'est un coup de massue. Les trois prochains matchs des hommes de Laurent Batlles se joueront à l'extérieur, ce qui signifie que la sanction n'est pas prête d'arriver à son terme. Pire encore, les différents groupe de supporters avaient prévues de très belles festivités pour les 90 ans de l'AS Saint-Etienne à l'occasion de la réception de l'AC Ajaccio le 7 octobre prochain, mais les tribunes concernées par une fermeture totale purgeront leur deuxième match de suspension. De ce fait, trois groupes de supporters de l'ASSE ont pris la décision ce mercredi de reporter les festivités.

Le communiqué des supporters de l'ASSE

Tôt ce mercredi matin, les trois groupes de supporters stéphanois que sont les Indépendantistes Stéphanois, l'Union des Supporters Stéphanois et Green Angels, ont publié un communiqué pour annoncer le report des festivités initialement prévues pour la réception de l'ACA à Geoffroy-Guichard. "Nos trois groupes de supporters ont appris par la voix de l'avocat du club que l'AS Saint-Etienne ne fait pas appel de la décision de la commission de discipline de la LFP. [...] Par conséquent, nous avons décidé de reporter les célébrations prévues en fin de saison." Une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des supporters stéphanois.