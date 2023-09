Après deux semaines de trêve internationale, le FC Nantes retrouve la Ligue 1 face à Clermont dimanche, et une annonce officielle est tombée.

FC Nantes : Victoire obligatoire à Clermont pour le FCN

Maintenu de justesse dans l'élite en fin de saison dernière, le FC Nantes est déjà en difficulté sur ce début d'exercice. Actuellement 15es de Ligue 1, les Jaune et Vert n'ont pris que deux points sur 12 possibles, malgré des performances abouties dans le jeu, notamment lors de la défaite à Lille 2-0 le 20 août dernier.

Des motifs d'espoir ont vu le jour lors des deux dernières rencontres disputées à la Beaujoire, où le FCN accueillait successivement l'AS Monaco et l'OM. Face aux Monégasques, les hommes de Pierre Aristouy ont d'abord mené 2-0, puis 3-1 en seconde période, avant de se faire rejoindre en fin de rencontre pour concéder le match nul 3-3. Une semaine plus tard, malgré un but encaissé et un carton rouge concédé en moins de 10 minutes, le FC Nantes est parvenu à accrocher l'équipe de Marcelino (1-1). Dimanche à 15h, c'est avec Clermont que les Nantais ont rendez-vous, une équipe clermontoise elle aussi en difficulté puisqu'elle n'a pris qu'un seul point depuis le début du championnat.

Clermont-FC Nantes : Thomas Léonard au sifflet

À quelques jours de cette affiche, la LFP a désigné l'arbitre qui dirigera la rencontre. Thomas Léonard, arbitre expérimenté de 42 ans sera au sifflet dimanche au stade Gabriel-Montpied. La saison dernière, il a officié à 14 reprises en Ligue 1, dont deux matchs du FC Nantes, d'abord lors de la défaite à Monaco le 2 octobre dernier (4-1), puis à l'occasion de la belle victoire nantaise à Montpellier le 15 janvier dernier (3-0).

À la fin de la saison, la LFP a rendu un classement des meilleurs arbitres de Ligue 1, et Thomas Léonard avait terminé à la 10e place. Reste à savoir s'il sera à la hauteur dimanche à Clermont.