Iliman Ndiaye, nouveau joueur de l’OM, doit rapidement confirmer les attentes. À l’Olympique de Marseille, son utilisation par Marcelino ne lui permet pas toujours de s’exprimer pleinement, d’où le besoin de changement dans son positionnement, notamment en évoluant sur l’aile droite de l’attaque.

Iliman Ndiaye, un changement à prévoir à l'Olympique de Marseille

Le début de saison de l’Olympique de Marseille n’est pas top au regard du mercato très mouvementé qu’a connu le club phocéen cet été. L’OM a recruté Geoffrey Kondogbia, Ruslan Malinovskyi, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou même Pierre-Emerick Aubameyang au dernier mercato. On l’imaginait, au regard de ses emplettes, remporter ses premiers matchs de la saison pour se positionner comme un redoutable adversaire du PSG dans la course au titre. Mais en réalité, l’OM a débuté timidement l’exercice avec 2 victoires et 2 matchs nuls en 4 matches.

Marcelino, pour améliorer les résultats, doit songer à utiliser différemment Iliman Ndiaye, seule façon de tirer plein profit de son immense potentiel. En effet, avec la sélection du Sénégal, l’attaquant acheté 18 millions d’euros par Marseille à Sheffield United a pu montrer certaines qualités grâce à son positionnement sur le côté droit de l’attaque par Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais.

Pour le journaliste sénégalais Sahel Cissokho, meilleur journaliste sportif étranger de l’année au Maroc, Marcelino doit prendre des exemples sur l’utilisation du joueur par Aliou Cissé. Il a confié à Football Club de Marseille : « … tout le monde sait qu’Iliman Ndiaye peut faire mieux s’il est au top physiquement, car jusqu’à présent il n’a pas joué 90 minutes, il a été remplacé. Personne ne doute de ses capacités, de son potentiel, de son talent et du fait qu’il soit un facteur X face à n’importe quelle équipe […] Iliman Ndiaye a évolué à droite de l’attaque (à trois) avec cette faculté à se retourner rapidement et se mettre rapidement dans le sens du jeu. Il a été intéressant à ce poste et cela peut aussi donner des idées à Marcelino.»

L'OM bientôt sauvé par un Iliman Ndiaye ailier droit ?

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille entendra-t-il ses conseils sur la façon de mettre en avant l’international sénégalais, qui a été dans un bon tempo lors des 45 premières minutes ? Toujours de bons contrôles avec son toucher de balle qui n’a certes pas permis au Sénégal de venir à bout de l’Algérie, mais qui lui a permis de se détacher du lot. Après le nul (1-1) contre le Rwanda, le Sénégal s’est incliné 0-1 face à l’Algérie. Marcelino cessera-t-il de le faire jouer en second attaquant derrière Aubameyang ?