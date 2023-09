À la recherche d’un nouvel entraîneur après le licenciement de Laurent Blanc, le propriétaire de l’OL, John Textor, aurait trouvé l’oiseau rare.

Mercato OL : Accord entre Lyon et Fabio Grosso

Alors qu'un accord avec Gennaro Gattuso a été annoncé ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais semble avoir changé d’avis en ce qui concerne la succession de Laurent Blanc. En effet, selon les derniers échos concernant ce dossier, c’est Fabio Grosso qui devrait finalement remplacer Laurent Blanc sur le banc du club lyonnais. Après le quotidien L’Équipe, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé mercredi soir que ce n’est plus qu’une question de jours avant que le technicien italien ne débarque dans le Rhône.

« Accord en place ce soir, en attente maintenant de préparer les documents, les détails formels et de le faire signer », assure le spécialiste mercato sur Twitter. D’après L’Équipe, le choix de Grosso a été validé par le propriétaire de l’OL, John Textor, qui en avait fait sa priorité ces derniers jours. Après avoir exploré plusieurs pistes pour le poste d’entraîneur, notamment Graham Potter, Oliver Glasner, Marcelo Gallardo, Christophe Galtier, Habib Beye, Gennaro Gattuso, les Gones tiennent leur nouveau coach avec Fabio Grosso, un combien connu à Lyon.

Fabio Grosso, un retour gagnant à l’Olympique Lyonnais ?

Sauf surprise de dernière minute, l’Olympique Lyonnais tient le remplaçant de Laurent Blanc. Sans club depuis son départ de Frosinone, où il a contribué à la victoire en Serie B, Fabio Grosso s’apprête à prendre les rênes de l’équipe lyonnaise. Et l’homme de 45 ans n’arrive pas en terre inconnue puisqu'il a porté les couleurs du club français de 2007 à 2009 avec 78 matches au compteur. Passé par les bancs de Bari, du Hellas Vérone, de Brescia et du FC Sion, le champion du monde 2006 s'est surtout fait remarquer avec Frosinone la saison dernière en remportant la Serie B avec la meilleure attaque (63 buts) et la meilleure défense (26 buts).