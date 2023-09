Le Stade Rennais accueille le LOSC, samedi à 17h au Roazhon Park. En l'absence d'Arnaud Kalimuendo, Bruno Genesio doit s'adapter et prépare un choix inédit.

Stade Rennais-LOSC : Kalimuendo et Terrier absents

Lundi, le Stade Rennais a appris la blessure aux ischios d'Arnaud Kalimuendo avec l'Équipe de France Espoirs, face à la Slovénie. Titulaire indiscutable de Bruno Genesio, l'attaquant sera absent plusieurs semaines, comme l'a confirmé l'entraîneur en conférence de presse, jeudi. « C'est une blessure à l'ischio, on en saura un peu plus dans la semaine, c'est moins grave que ce qu'on aurait pu craindre en regardant le match, mais a priori on part sur quelques semaines d'indisponibilité. »

Martin Terrier est lui toujours indisponible. Espéré de retour courant septembre, la pièce maîtresse du Stade Rennais n'est pas encore apte à reprendre la compétition après sa grave blessure au genou en janvier dernier. Bruno Genesio s'est néanmoins voulu rassurant quant à sa reprise progressive. « Martin va très bien. Il s'est entraîné avec nous depuis 4-5 jours, il fait quasiment les entraînements complets avec nous, il n'a rien perdu. »

L'entraîneur du SRFC n'a cependant pas donné de délai précis concernant son retour sur les terrains. « Je ne préfère pas donner de délai, ni pour vous, ni pour lui, car c'est quand même une lourde et grave blessure qu'il a subie, avec quelques complications aussi après l'opération, donc c'est déjà très bien qu'il soit comme il est. Et on attend tous que ça se confirme pour pouvoir le réintégrer au groupe dès que possible, parce que je pense que ça ferait énormément de bien, à lui comme à tout le monde. »

Désiré Doué en faux 9 face à Lille

Face à Lille, Bruno Genesio n'a pas d'autre choix que de bouleverser son onze de départ, notamment en attaque. Si la titularisation d'Amine Gouiri en pointe de l'attaque a été pensée dans un premier temps, ou celle de Bertug Yildirim, nouvelle recrue du Stade Rennais, l'entraîneur breton a balayé ces deux options. « Amine a un temps d’avance par rapport à Bertug, il a l’expérience, plusieurs matches de L1 à ce poste. Bertug, c’est un autre profil, et il vient de marquer deux buts avec la sélection turque, ce qui est très important pour la confiance. On comptera sur lui en cours de match contre Lille, et très prochainement dès le départ. Mais vous oubliez un joueur. »

Ce joueur en question n'est autre que Désiré Doué, que Bruno Genesio envisage de positionner en faux 9. « Désiré peut jouer là ! Vous savez, parfois les coaches ont des idées assez bizarres. » L'entraîneur du Stade Rennais fait confiance à sa jeune pépite depuis le début de saison, impactant lors de ses quatre entrées en jeu. « Il peut jouer partout, j’en parle souvent avec lui d’ailleurs. Désiré sait qu’il doit jouer parfois plus simple, mais il doit garder sa force, le dribble, la capacité à faire des différences, ce qui est très important pour une équipe », a détaillé Bruno Genesio.

La compo probable du SRFC face au LOSC :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : L. Assignon, W. Omari, A. Theate, A. Truffert

Milieux : B. Bourigeaud, N. Matic, E. Le Fée

Attaquants : L. Blas, D. Doué, A. Gouiri