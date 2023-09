Présent ce vendredi en conférence de presse, Alexandre Lacazette a répondu à l'arrivée imminente de Fabio Grosso sur le banc de l'OL.

Mercato OL : Alexandre Lacazette botte en touche pour Fabio Grosso

Alexandre Lacazette va faire son grand retour avec l'Olympique Lyonnais. Suspendu lors des deux dernières rencontres après son coup de sang sur Téji Savanier face au Montpellier HSC le 19 août dernier, le capitaine de l'OL s'est présenté devant la presse ce vendredi pour évoquer la rencontre face au Havre. Mais sans grande surprise, les questions ont rapidement porté sur le dossier du futur entraîneur des Gones, qui a connu une avancée considérable ces dernières heures.

Selon les dernières informations, Fabio Grosso va s'engager à l'OL, et sera même présent dimanche soir dans les tribunes du Groupama Stadium pour observer la prestation de ses futurs joueurs. Interrogé au sujet de l'arrivée imminente du coach italien, Alexandre Lacazette n'a pas souhaité en dire plus, et a préféré botter en touche. "Déjà de votre côté , il y a pas mal de discussions. On voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux et la presse. Vous en savez surement plus que nous. C’est surtout le vestiaire notre protection pour garder ce qu’il y a à l’intérieur du club, mais ce n’est pas facile."

"On est revenu avec une autre mentalité pour remonter au classement"

Conscient des difficultés que traverse actuellement l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a tenu des propos assez forts devant les médias. L'attaquant lyonnais a affirmé que la trêve avait fait du bien à tout le monde, et que ses coéquipiers et lui-même étaient revenus plus déterminés que jamais. "Ça s’est bien passé. La semaine dernière on a eu des jours off. On est revenu avec une autre mentalité pour rebondir au classement."

Des paroles qu'il faudra transformer en acte dimanche soir face au Havre pour obtenir le premier succès de la saison, et atténuer la colère des supporters, qui ne cesse de grandir au fil des semaines.