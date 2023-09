Conscient que certains joueurs de l'ASSE parviennent à performer sur ce début de saison, Laurent Batlles a envoyé un précieux conseil à un cadre de Sainté.

ASSE : Benjamin Bouchouari doit être plus décisif selon Laurent Batlles

Il fait clairement partie des rares joueurs stéphanois à se mettre en évidence sur ce début de saison. Malgré les résultats compliqués du club ligérien, Benjamin Bouchouari se met en évidence, et ne cesse de marquer des points auprès de son entraîneur Laurent Batlles. Titularisé lors des quatre dernières rencontres de l'ASSE, le milieu marocain s'est montré omniprésent au milieu de terrain, mais il lui manque encore quelque chose selon son coach.

Présent jeudi en conférence de presse, Laurent Batlles a indiqué que Benjamin Bouchouari devait se montrer plus décisif pour être au plus haut niveau. "Il n'a pas été récompensé à Rodez par les occasions qu'il a eues. C'est un jeune joueur mais pour prétendre au haut niveau, il faut être plus performant dans les statistiques et apporter sa pierre à l'édifice."

Il devrait de nouveau être titulaire à Caen

Même s'il peine à se montrer décisif, sa présence dans le milieu de terrain stéphanois est indispensable jusqu'à maintenant. Samedi sur la pelouse du stade Michel d'Ornano, Benjamin Bouchouari devrait donc de nouveau bénéficier de la confiance de son coach, avec une titularisation aux côtés de Florian Tardieu et de Stephane Diarra.

Pour rappel, l'ASSE est dans l'obligation de faire un résultat en Normandie pour s'éloigner de la zone rouge, et éviter de plonger dans une nouvelle crise semblable à celle traversée l'an passée. Un défi relevé pour les Verts, face à des Caennais leader du championnat, et qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but sur leur pelouse.