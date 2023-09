Dimanche l’affiche OM-Toulouse FC fera passer Marcelino au révélateur de mensonge. Le technicien espagnol sait déjà qu’il veut éviter une prestation de ses joueurs similaire à celle du mauvais match au FC Nantes le 1er septembre passé.

OM : Marcelino veut faire oublier le nul face au FC Nantes

Demain dimanche, l’Olympique de Marseille recevra Toulouse FC dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Avec le revers du PSG face à l’OGC Nice, l’OM a une véritable occasion d’aller chercher la 2e place au classement de Ligue 1. Marcelino était justement en conférence de presse pour évoquer la prestation à venir de ses joueurs.

Le coach du club phocéen a fait savoir qu’il s’ennuyait lui-même parfois du jeu proposé par son équipe face au FCN. Il a reconnu la qualité des supporters marseillais, toujours derrière leur équipe, qui font du Stade Vélodrome une enceinte unique. « Moi aussi parfois, je m’ennuie un peu. On ne veut pas répéter les prestations comme face au FC Nantes », a lancé le technicien de 58 ans.

Selon Marcelino, les joueurs de l’OM doivent « s’améliorer » en étant meilleurs avec le ballon, mais aussi en réalisant le moins de fautes possible tout en gardant une bonne agressivité sur le terrain. « On veut une équipe qui joue mieux, qui gagne plus. On doit insister. On doit réaliser une meilleure prestation contre Toulouse par rapport à Nantes », a-t-il redit pour marquer son désir d’oublier le match nul (1-1) face aux canaris.

« Cela va prendre du temps, on a une idée, on insiste dessus. On a un bon rythme même si on peut être encore meilleur. Le mieux est d’avoir la possession et la finition. On doit convaincre les joueurs qu’on peut le faire », a-t-il martelé avant d’ajouter : « On comprend les doutes des supporters. Je leur demanderai de soutenir l’équipe ce week-end. Est-ce que je suis content aujourd’hui ? Non. On devrait avoir au moins 10 points et en jouant un peu mieux, on aurait dû en avoir 12. »

Déjà ciblé par des critiques, l'entraîneur de l'OM doit mener ses joueurs vers la victoire à l'occasion de cette 5e journée de Ligue 1. Il s'offrirait du répit auprès des experts foot, mais permettrait surtout au club phocéen de doubler le Paris Saint-Germain dans la course aux premières places.