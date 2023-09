Quelques jours avant le match entre l’OM et Toulouse, Vitinha a partagé son sentiment sur ses premiers mois à Marseille et affiché un gros regret.

Arrivé en janvier 2023 en provenance de Braga, Vitinha a connu une période d’adaptation difficile à l’Olympique de Marseille, suscitant des interrogations sur le bien fondé de son recrutement. Mais la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (32 millions d’euros) n’a jamais baissé les bras et semble retrouver peu à peu des couleurs sous le maillot ciel et blanc.

OM : Une séparation difficile à supporter pour Vitinha

Alors qu'il connaît actuellement un début de saison prometteur avec l’OM, comptabilisant 2 buts en 4 rencontres de Ligue 1, Vitinha a évoqué certains des défis auxquels il a été confronté depuis son arrivée en France. L’avant-centre portugais de 23 ans a souligné que l'un des principaux obstacles à son adaptation à l’OM a été le fait qu'il avait rejoint le club présidé par Pablo Longoria en plein milieu de saisons. Cette transition brusque l'a éloigné de sa famille, ce qui a été un moment très compliqué pour lui.

Dans une récente interview accordée à Maritima Médias, Vitinha avoue que cette séparation d'avec sa famille fût très difficile et qu’il a toujours du mal à s’y faire. « Avant de faire cette interview, j'ai accompagné mes parents à l'aéroport. Je ne suis pas habitué à être loin de ma famille, c'est ce qui me rapporte le plus, je ne m'y habituerai jamais, ce sont des personnes dont j'ai besoin chaque jour. Malheureusement, ma vie ne me le permet pas », a-t-il regretté.

L'adaptation à un nouveau club et à un nouveau pays peut être un défi pour de nombreux footballeurs professionnels, mais avec le temps, Vitinha espère surmonter ces obstacles et s'épanouir davantage à l'OM. « Je vais travailler dur pour les rendre heureux et fiers », a-t-il ajouté. Son désir de rendre sa famille fière et heureuse reste une source de motivation pour réussir dans sa nouvelle aventure en France.