Si Kylian Mbappé rejoint les rangs du Real Madrid durant l’été 2024, Luis Enrique voudrait frapper un gros coup chez les Merengues pour se renforcer au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé à Madrid, Rodrygo à Paris ?

Même s’il est resté cette saison, l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas encore totalement réglé avec le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’attaquant de 24 ans veut honorer son bail jusqu’à son terme avant de partir en tant qu’agent libre. De son côté, le club de la capitale négocie une prolongation avec la possibilité pour le joueur d’être transféré l’été prochain contre un gros chèque. Quoi qu’il en soit, Mbappé pourrait effectivement changer d’air à la fin de la saison en cours.

Pour palier cet éventuel départ, l’entraîneur des Rouge et Bleu penserait à un élément du Real Madrid. En effet, selon les informations de Defensa Central, la pépite brésilienne Rodrygo Goes plairait énormément à Luis Enrique ainsi qu’à la direction parisienne. Excellent techniquement, très bon passeur et doté d'un incroyable sens du but, l’international brésilien de 22 ans pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive du PSG lors du marché des transferts de l’été à venir. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes étant ouverts à un transfert de Rodrygo.

Le Real Madrid ouvre la porte pour un transfert de Rodrygo

Arrivé en juillet 2019 en provenance de Santos contre une enveloppe de 45 millions d’euros, Rodrygo possède une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Impossible qu'un club puisse débourser une telle somme pour signer le compatriote de Neymar, mais le vice-champion d’Espagne serait disposé à négocier son transfert à partir de 100 millions d'euros.

Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain pour recruter l’ancien coéquipier de Marco Asensio. S’il ne semble pas particulièrement porter sur un départ du Real Madrid, une arrivée de Kylian Mbappé pourrait tout changer pour Rodrygo, qui pourrait alors envisager une arrivée à Paris pour continuer à être titulaire. D’autant que Luis Enrique serait l’un de ses plus grands fans.