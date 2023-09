Mercredi, le PSG a officiellement vendu Marco Verratti à Al-Arabi pour environ 50M€. Un mauvais choix dénoncé par certains observateurs du club parisien.

Mercato PSG : Marco Verratti rejoint le Qatar jusqu’en 2025

Après onze ans de bons et loyaux services, Marco Verratti a quitté le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur d’Al-Arabi SC pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Après plusieurs semaines de négociations, le milieu de terrain italien a donné son accord pour rejoindre le championnat qatari.

Le joueur de 30 ans a quitté la capitale française et a été honoré lors d'une dernière parade émouvante au Parc des Princes, vendredi soir, avant le match de la cinquième journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, où le compatriote de Thiago Motta a versé quelques larmes. Un départ diversement interprété. Si Daniel Riolo salue ce changement dans l’effectif des Rouge et Bleu, la manière dont le PSG a géré la sortie de Marco Verratti n'a pas du tout plu à un ancien international français.

Lizarazu : « Pourquoi on fait partir Verratti ? »

Le Paris Saint-Germain a été battu vendredi soir par l’OGC Nice au Parc des Princes (2-3), à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Pour cette première défaite de la saison, Manuel Ugarte était sur le banc. Sans le milieu de terrain uruguayen, le PSG a peiné contre les Aiglons. C’est le constat de Bixente Lizarazu, qui estime que c’est une erreur d’avoir vendu Marco Verratti.

« Le milieu du PSG me fait me poser des questions. Sans Ugarte, il n’y a pas du tout le même impact. Zaïre-Emery / Vitinha, c’est un peu léger, en terme de maîtrise technique ce n’est pas suffisant. Mon interrogation : pourquoi on fait partir Verratti ? Car lui, au niveau de la qualité technique, dans la conservation du ballon, il est extraordinaire », a déclaré l’ancien latéral gauche du Bayern Munich au micro de Téléfoot avant de revenir sur l’hommage du Parc à l’Italien.

« La cérémonie était jolie, mais son départ est violent. C’est très faux-cul au fond. Ils ont tout fait pour le dégager cet été… Et encore une fois, on peut se poser la question, un Verratti, malgré ses défauts dans sa préparation physique, le PSG n’avait pas besoin de sa qualité technique ? Personne n’a cette qualité technique à Paris », a ajouté Bixente Lizarazu.