À moins d’une heure du choc entre l’OM et Toulouse, au Vélodrome, la LFP a dévoilé les compositions d’équipes officielles de Marcelino et Carles Martinez.

OM : Marcelino avec son système en 4-4-2 à plat face à Toulouse

À 17h05, l'Olympique de Marseille reçoit le Toulouse Football Club avec la possibilité de passer en tête du championnat avec l’AS Monaco avant le Classique contre le Paris Saint-Germain, dimanche prochain. En cas de victoire face aux Violets, l’équipe de Marcelino rejoindra les Monégasques à la tête du classement de Ligue 1, à l’issue de cette cinquième journée du championnat.

Quatrième de Ligue 1 avant le coup d'envoi de cette rencontre, l'OM accueille le dernier vainqueur de la Coupe de France avec pour ambition de renouer avec la victoire après un triste match nul contre le FC Nantes avant la trêve internationale. Pour rappel, les joueurs marseillais porteront un maillot spécial cet après-midi en guise de soutien aux victimes du Maroc et de la Libye.

Vendredi soir les tribunes du Parc des Princes rendaient hommage aux peuples marocains et libyens, respectivement touchés par un tremblement de terre et des inondations ayant causé plusieurs milliers de morts et disparus. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'Olympique de Marseille de rendre hommage suite à ces terribles tragédies. Avant le coup d'envoi prévu à 17h05, découvrez les compositions officielles de Marcelino, coach de l’OM, et de son homologue toulousain Carles Martinez Novell.

La composition officielle de l’OM face à Toulouse

Gardien : Lopez

Défenseurs : Clauss, Balerdi, Mbemba, Lodi

Milieux : Veretout, Rongier (cap), Mughe, Correa

Attaquants : Aubameyang, Vitinha.

L’équipe de Toulouse contre Marseille

Gardien : Restes

Défenseurs : Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra

Milieux : Donnum, Sierro, Schmidt, Genreau

Attaquants : Dallinga, Magri.