Après une première phase de saison un peu compliquée, Pablo Longoria s'apprête à mettre Gennaro Gattuso dans les meilleures conditions à l'OM.

Mercato OM : Gennaro Gattuso aura un effectif taillé pour son style de jeu

Débarqué au club après le licenciement de Marcelino, le technicien italien a hérité d'un groupe qui ne répond pas forcément à sa façon de voir le football. N'empêche, Gennaro Gattuso a sû s'adapter et composer avec les talents retrouvés au club. Ce qui lui a permis de remonter progressivement la barre à la tête d'un club de l'Olympique de Marseille qui se remet à peine d'une crise qui n'a pas épargné Marcelino, très vite éjecté du club, seulement deux mois après son arrivée. Le match nul 1-1 concédé mercredi face à Montpellier a encore mis la puce à l'oreille à Gattuso qui veut des renforts, alors que l'OM termine la première partie de la saison à la sixième place de Ligue 1.

Beaucoup de choses vont maintenant changer avant la reprise, après la pause de janvier. C'est la grande annonce faite par Pablo Longoria en conférence de presse jeudi. Le dirigeant espagnol de l'OM assure que Gennaro Gattuso aura une version de l'OM plus adaptée à son credo footballistique. A travers ce message, le président de l'Olympique de Marseille révèle qu'ils cherchent de la stabilité défensive, un jeu vertical et du contrôle dans le jeu. Pour y arriver, il sait qu'il faudra recruter et le club phocéen entend bien investir sur le marché des transferts. Longoria a fait savoir que l'OM a bien les moyens de s'offrir un joueur physique sachant jouer au football.

Quand Pablo Longoria dédouane Gattuso

Sous les ordres de l'ancien entraîneur de Naples, l'OM essaie de refaire son retard en championnat. Alors que Gennaro Gattuso a connu quelques couacs au début de sa prise de fonction avant d'asseoir sa philosophie, Pablo Longoria ne lui impute pas la responsabilité. Il lui reconnaît même sa capacité à composer avec les moyens de bord sans avoir à broncher. Longoria avoue que l'entraîneur de l'OM n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, alors qu'il a même eu la qualité de s'adapter à l'effectif, en renonçant à son système de jeu habituel.