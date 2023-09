En remplacement de Laurent Blanc, John Textor a nommé l’Italien Fabio Grosso sur le banc de l’OL, mais avec une condition bien spéciale dans son contrat.

Mercato OL : Fabio Grosso nommé entraîneur de Lyon pour 1 an

C’est fait, l’Olympique Lyonnais tient le successeur de Laurent Blanc. Le club français a, comme annoncé ces derniers jours, confié les rênes de son équipe professionnelle au jeune entraineur italien Fabio Grosso. Libre de tout engagement, l’ancien coach de Frosinone Calcio signe un contrat jusqu’à la fin de la saison, plus une autre année en option.

Bon dernier au classement de Ligue 1, Lyon s’est donc séparé de Laurent Blanc et souhaite désormais se relancer avec un nouvel entraineur. Ancien joueur de l’OL entre 2007 et 2009, Fabio Grosso a assisté à la rencontre face au Havre AC ce dimanche soir (0-0), au Groupama Stadium, à l’occasion de la cinquième journée du championnat. Si le club olympien n'a pas révélé la condition de sa prolongation automatique, le journal L’Équipe a révélé les contours de cette opération.

Le principal objectif de Fabio Grosso sur le banc de l’OL

S’il a officiellement été nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour le reste de la saison samedi, Fabio Grosso ne prendra ses fonctions que ce dimanche soir. La conférence de presse programmée lundi à 11h permettra d’en savoir plus sur la philosophie du nouveau coach et ce qui l’a poussé à accepter ce challenge. En attendant, le quotidien sportif explique que le technicien de 45 ans et ses adjoints seront prolongés en cas de qualification pour la Ligue Europa.

Toujours selon la même source, s'ils y parviennent, une importante revalorisation salariale viendra également s'ajouter à la récompense. Une belle source de motivation sachant que la tâche s'annonce compliquée pour Grosso. Avec sept places qualificatives dès le prochain exercice, plus celle de la Coupe de France, la chance de retrouver l’Europe est élevée pour les Gones. Seulement, John Textor a fixé comme condition la Ligue Europa et donc la 5e ou 6e place ou une victoire en Coupe de France.