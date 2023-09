Ancien défenseur de l'OL (2000-2004), Edmilson a donné son avis sur la guerre que livre Jean-Michel Aulas au nouveau propriétaire du club John Textor.

OL : Edmilson à Aulas : « un président ou un joueur ne devrait jamais être plus grand que son club »

Depuis son départ de la présidence de Olympique Lyonnais en mai dernier, Jean-Michel Aulas s'est lancé dans une véritable guerre avec le nouveau propriétaire, John Textor. Dans une interview accordée à Eurosport, l'ancien international brésilien des Gones Edmilson pense que son ancien président devrait tourner la page et permettre au millionnaire américain de faire ses preuves. Pour lui, Aulas ne doit pas vouloir être plus grand que la marque OL.

« Je ne veux pas critiquer gratuitement, car je ne suis pas là au quotidien au sein de l’OL, et je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés, comme ça a pu être le cas auparavant. Ce que je sais, c’est qu’Aulas a été un grand président pendant longtemps, et ce n’est pas facile pour lui de laisser son fils, son bébé. Après, un président ou un joueur ne devrait jamais être plus grand que son club. Et dans les guerres, il y a toujours un perdant. Malheureusement, c’est la marque Olympique Lyonnais qui souffre aujourd’hui », déclare Edmilson, qui pense que John Textor peut réussir à Lyon comme il l’a fait avec Botafogo.

Edmilson estime que « Jean-Michel Aulas devrait laisser sa chance à Textor »

Alors que Jean-Michel Aulas a du mal à faire confiance à John Textor, à qui il réclame le paiement des sommes dues, Edmilson conseille à l’homme d’affaires français de permettre à l’Américain de faire à Lyon ce qu’il a fait à Botafogo, qui domine en ce moment le championnat brésilien devant des clubs plus nantis.

« Personne n’aurait imaginé ça, mais Textor fait du très bon travail à Botafogo avec un super entraîneur portugais (Bruno Lage, un temps évoqué pour remplacer Laurent Blanc à Lyon). L'équipe est première du championnat devant des grandes équipes avec dix fois plus de moyens. À Lyon, peut-être que Jean-Michel Aulas devrait se mettre en retrait et laisser sa chance à Textor », assure le compatriote de Sony Anderson. JMA appréciera.