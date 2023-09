Attendus en Coupe d'Europe cette semaine, le RC Lens et Toulouse se retrouveront dimanche, avec un absent de marque pour cette affiche.

RC Lens-Toulouse : Stijn Spierings ne jouera face au RCL

Recruté par le RC Lens au début de l'été, Stijn Spierings est déjà de retour à Toulouse. Le milieu néerlandais est revenu en prêt au Téfécé, après une erreur de casting de la part des dirigeants lensois. Dimanche après-midi au stade Vélodrome, le joueur de 27 ans est entré en cours de jeu face à l'OM pour disputer les 30 dernières minutes.

Malheureusement pour les Toulousains, Stijn Spierings ne sera du voyage pour les deux prochaines rencontres du Téfécé. Pas inscrit par le club sur la liste pour la Ligue Europa du fait de son retour tardif et assez imprévu, le milieu néerlandais ne jouera pas durant l'intégralité de la phase de groupe de la compétition. En ce qui concerne le match à Lens dimanche prochain, une clause figurant dans son contrat l'empêche d'être aligné par son entraîneur à Bollaert. Cette clause est également valable pour le match retour prévu en janvier prochain à Toulouse.

Facundo Medina de retour avec le RC Lens

Bonne nouvelle pour Franck Haise et le RC Lens. Privé de Facundo Medina face à Metz samedi soir, le défenseur argentin sera de retour avec les Sang et Or dès mercredi pour le déplacement à Seville en Ligue des Champions, et dimanche à Bollaert face à Toulouse. Véritable homme fort de Franck Haise, il a écopé d'un match de suspension pour avoir reçu trois cartons jaunes en l'espace de 10 rencontres. Touché à la cuisse, Massadio Haïdara pourrait également faire son retour cette semaine afin d'être opérationnel pour les deux rencontres à venir des Sang et Or.